2,6 миллиона казахстанцев получат мобильную медпомощь до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

В ходе коллегии обсуждены основные положения Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, реализация Госпрограммы развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы и подходы к формированию национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2025 годы, вопросы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, совершенствования санитарно-эпидемиологической службы и обеспечения биологической безопасности РК, реализацию обязательного социального медицинского страхования и поставки лекарственных средств и медицинских изделий в медорганизации.

Как отметил министр здравоохранения Алексей Цой, система здравоохранения страны второй год противодействует вызовам, возникшим в связи с пандемией КВИ. Принимаемые меры позволяют удерживать эпидситуацию в стране. В республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации населения против КВИ, мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения.

«В противоэпидемических мероприятиях задействовано 49 705 медицинских работника, в резерве 9 100 медиков. Повышение квалификации по востребованным специальностям обеспечено 11 тыс. 800 специалистам. В регионы распределен 4 641 молодой специалист. 247 тыс. медицинским работникам увеличена зарплата: врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%. Для приближения медицинского обслуживания населения активно внедряется мобильная медицина. До конца 2021 года силами передвижных медицинских комплексов планируется охватить до 2,6 млн человек», - сказал А. Цой.

В рамках развития электронного здравоохранения в 2,5 раза сокращено время оформления забора крови, в пять раз – запись к участковому врачу и узким специалистам, в 3,5 раза – назначение направлений на лабораторные и диагностические исследования, в пять раз – оформление обслуживаний вызовов на дом и получение результатов лабораторных исследований.

На коллегии признали, что, несмотря на сделанное, сложная эпидситуация и вызовы, с которыми сталкивается система здравоохранения страны, требуют новых решений.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Главой государства отмечена необходимость ускорения закупа зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин, а также дан ряд других поручений, направленных на создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности, обеспечения высокотехнологическим оборудованием, соответствующим международным стандартам лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, развитие фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктах.

«Все поручения, данные Президентом Республики Казахстан в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», Министерством здравоохранения будут реализованы в указанные сроки», - заверил министр.







