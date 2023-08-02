2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью остановили «Газель», водитель которой перевозил 2,5 тыс. литров контрафактного алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, УБОП получил информацию о возможной причастности 33-летнего сельчанина к нелегальному обороту спиртосодержащей продукции. Совместно с сотрудниками местной полицейской службы остановили его машину в Петропавловске. Из грузовика изъяли 500 пятилитровых пластиковых ёмкостей с контрафактной водкой.

Мужчине предстоит понести ответственность по статье за занятие незаконной предпринимательской деятельностью.С начала года по области изъяли 4 820 литров нелегальной спиртосодержащей продукции.