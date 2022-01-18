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2,5 тысячи коек готовы развернуть при ухудшении эпидситуации в СКО

18 Января 2022 18:42
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2,5 тысячи коек готовы развернуть при ухудшении эпидситуации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области утверждают, что готовы развернуть более 2,5 тысячи инфекционных коек при ухудшении эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата и.о. руководителя управления Нурлан Айманов сообщил, что ведомство разработало план использования коечной мощности области в случае роста инфицированных коронавирусом. Действовать будут по трем сценариям развития ситуации.

Первый сценарий – тот, что наблюдается сейчас – при котором занятость коек составляет 17%. В стационарах находится 221 пациент. В области функционируют всего 17 стационаров, из них пять в Петропавловске. Общая коечная мощность - 1300 инфекционных и 100 реанимационных коек. По словам Н.Айманова, это позволяет принять возможную первую волну «омикрона» без экстренных усилений.

Второй сценарий предполагает занятость стационаров на уровне 60% и выше. В таком случае в течение суток развернут еще 504 койки. Тогда общий коечный фонд для заболевших Covid-19 увеличится до 1 904 единиц, в том числе 128 реанимационных.

Наихудший сценарий, когда в стационарах могут оказаться более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом. В этом случае, как утверждают в облздраве, развернут за сутки еще 639 коек и их общее количество достигнет 2 543. Из них 138 – реанимационных.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что все ответственные ведомства должны принять все меры, чтобы ситуация развивалась по оптимистичному сценарию.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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