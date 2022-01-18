2,5 тысячи коек готовы развернуть при ухудшении эпидситуации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области утверждают, что готовы развернуть более 2,5 тысячи инфекционных коек при ухудшении эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата и.о. руководителя управления Нурлан Айманов сообщил, что ведомство разработало план использования коечной мощности области в случае роста инфицированных коронавирусом. Действовать будут по трем сценариям развития ситуации.

Первый сценарий – тот, что наблюдается сейчас – при котором занятость коек составляет 17%. В стационарах находится 221 пациент. В области функционируют всего 17 стационаров, из них пять в Петропавловске. Общая коечная мощность - 1300 инфекционных и 100 реанимационных коек. По словам Н.Айманова, это позволяет принять возможную первую волну «омикрона» без экстренных усилений.

Второй сценарий предполагает занятость стационаров на уровне 60% и выше. В таком случае в течение суток развернут еще 504 койки. Тогда общий коечный фонд для заболевших Covid-19 увеличится до 1 904 единиц, в том числе 128 реанимационных.

Наихудший сценарий, когда в стационарах могут оказаться более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом. В этом случае, как утверждают в облздраве, развернут за сутки еще 639 коек и их общее количество достигнет 2 543. Из них 138 – реанимационных.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что все ответственные ведомства должны принять все меры, чтобы ситуация развивалась по оптимистичному сценарию.