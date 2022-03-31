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    17:10, 31 Март 2022 | GMT +6

    2,5 тысячи электронных браслетов арендовал КУИС для контроля осужденных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Комитета уголовно-исполнительной системы Жанат Ешмагамбетов заявил о перспективе рассмотрения электронных средств слежения как альтернативу тюремному заключению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

    В последние годы Комитетом уголовно-исполнительной системы проводится активная работа по модернизации отечественной системы исполнения наказаний, в том числе, путем внедрения цифровых нововведений.

    Впервые в казахстанских колониях начали функционировать электронные магазины для приобретения разрешенных товаров, терминалы для подачи жалоб и обращений, а также электронные средства слежения в отношении осужденных службы пробации.

    «Электронный мониторинг за подучетными лицами практикуется во многих развитых странах Западной Европы и США, в том числе странах СНГ. Изучив международный опыт и применив несколько видов, мы выбрали электронные браслеты. В большинстве странах электронные средства слежения используются в качестве замены тюремного заключения, в нашем же случае, браслеты применяются в отношении осужденных службы пробации. В будущем, думаю, применение электронных браслетов будет рассматриваться как альтернатива лишению свободы», - отмечает председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов.

    Подпадать под электронный надзор будут осужденные, систематически нарушающие условия отбывания наказания и имеющие несколько предупреждений, а также осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Эти лица ограничиваются в ряде прав, во-первых, находящийся под пробационным контролем человек не имеет права менять постоянное место жительства без письменного уведомления службы пробации, он также не имеет права на свободу перемещений. Во-вторых, устанавливается и ряд запретов: посещать определенные места, пребывать в неположенное время суток в конкретных местах.

    Для отслеживания осужденных используется система средств электронного мониторинга – так называемых электронных браслетов, подающих радиосигнал. Эти передатчики работают по GSM/GPRS каналу и позволяют отслеживать передвижение человека в режиме реального времени за счет системы глобального позиционирования.

    Система предоставляет возможность сотруднику пробации установить полный электронный контроль во время его отбывания наказания и оперативно реагировать на факты нарушения им условий отбывания наказания. Они позволяют предотвратить возможные риски совершения повторного преступления.

    Кроме того, для контроля за положительно характеризующимися осужденными будут использоваться планшеты с установлением специальной программы (в среднем 95% от общего числа осужденных) .

    Применение электронного средства слежения оформляется постановлением начальника службы пробации в соответствии с ограничениями, установленными к осужденному судом и Законом.

    К слову, если подучетный нарушает режим, об этом сразу поступает сигнал. Инспектор службы пробации тут же связывается с осужденным. Если фиксируется несколько таких нарушений, электронный надзор вправе заменить лишением свободы.

    В целом нами было арендовано 2,5 тыс. браслетов для всех регионов республики. В услугу входит комплекты браслетов, сим-карты, услуги связи, программное обеспечение, техническое сопровождение.

    Большое количество было передано крупным регионам как ВКО, Карагандинской, а также Костанайской областей.

    Антивандальный ножной браслет с гипоаллергенным ремнем, не вызывающим раздражение кожи. Относительная влажность – 100%. С ним можно принимать водные процедуры.

    В среднем на один комплект браслета обходится 10 тысяч тенге, к ним прилагается обслуживание и техническое сопровождение.

    Теги:
    МВД РК Пенитенциарная система Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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