2,5 тысячи алматинцев обратились в стационарные посты полиции: инициировано 300 административных дел

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об эффективности установки модульных постов полиции рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В местах массового скопления граждан установлено 23 стеклянных переносных постов полиции модульного типа, которые также положительно повлияли на состояние преступности в городе.

«С момента ввода, а это октябрь – ноябрь 2019 года, в стационарные посты полиции обратились 2 тысячи 424 гражданина, в результате чего начато 1 досудебное расследование, инициировано 300 административных дел, по 956 обращениям приняты незамедлительные меры реагирования, 1 167 гражданам оказана юридическая помощь и дана правовая консультация. Мониторинг мнения жителей домов, расположенных неподалеку от мест дислокации стационарных постов, свидетельствует о положительных отзывах с их стороны и благоприятной тенденции», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем, он отметил, что в 8 районах города определены 32 наиболее криминогенных участка, в каждом районе по 4 участка, увеличено количество пеших нарядов до 350, которыми в районные управления полиции доставлено свыше 22 тысячи 600 человек.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев описал в своем Instagram как без предупреждения проверил мобильные посты полиции.

«Вчера вечером без предупреждения проверил мобильные пункты, расположенные возле «Атакента», ТЦ «Мерей», Зеленого базара, на Арбате, на углу улиц Мендикулова – Бектурова, в парке Ганди. Лишь в одном был участковый. В других либо горел свет, но дежурного не было, либо вместо полицейских находились охранники ТЦ», - писал Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.

После этого ряд полицейских начальников получили выговор.