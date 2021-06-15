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    11:36, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    2,5 тыс. незаконных свалок выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлено 2,5 тыс. участков незаконных свалок. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для существенного сокращения объемов образованных твердо-бытовых отходов на законодательном уровне внедрен механизм «Waste to Energy», предусматривающий сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и передачей в сеть по аналогии с ВИЭ», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Глава Минэкологии добавил, что 14 мая 2021 года начат прием документов для включения в реестр участников аукционных торгов.

    Общее количество объектов размещения ТБО составляет 3,3 тыс. Однако 81,2% не соответствуют экологическим и санитарным нормам.

    «Вместе с тем, на сегодня по результатам космического мониторинга выявлено 2,5 тыс. участков незаконных свалок. В этой связи, Аскар Узакпаевич, прошу поручить акиматам привести полигоны в соответствие санитарным и экологическим требованиям и в трехмесячный срок ликвидировать несанкционированные свалки», - отметил Магзум Мирзагалиев, обращаясь к Премьер-Министру РК.



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