2,5 тыс. незаконных свалок выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлено 2,5 тыс. участков незаконных свалок. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для существенного сокращения объемов образованных твердо-бытовых отходов на законодательном уровне внедрен механизм «Waste to Energy», предусматривающий сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и передачей в сеть по аналогии с ВИЭ», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Глава Минэкологии добавил, что 14 мая 2021 года начат прием документов для включения в реестр участников аукционных торгов.

Общее количество объектов размещения ТБО составляет 3,3 тыс. Однако 81,2% не соответствуют экологическим и санитарным нормам.

«Вместе с тем, на сегодня по результатам космического мониторинга выявлено 2,5 тыс. участков незаконных свалок. В этой связи, Аскар Узакпаевич, прошу поручить акиматам привести полигоны в соответствие санитарным и экологическим требованиям и в трехмесячный срок ликвидировать несанкционированные свалки», - отметил Магзум Мирзагалиев, обращаясь к Премьер-Министру РК.



