2,5 млрд тенге принесут в бюджет столичные автопарки до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свой прогноз по налоговым поступлениям от общественного транспорта дал глава «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, по итогам текущего года в бюджет поступит порядка 2,5 млрд тенге», - сказал Бекмырза Игенбердинов на конференции «Общественный транспорт: Реформы и пути развития».

Он также заверил, что тщательный мониторинг деятельности автопарков проводится не только по доходной, но и по расходной части.

«Мы весь год ведем работу с автопарками, как с нашими коммунальными, так и с частными. Мы проверяем, насколько у них выстроена система менеджмента, какие расходы несут, где и как закупаются, помогаем им по ГСМ и запчастям получить какие-то скидки. Следим, чтобы они не закладывали резерв на год вперед. То есть, должны быть резервы, по тем же запчастям необходимы на определенный промежуток времени, чтобы не закапывать деньги на длительный период. Деньги должны работать сейчас», - заявил спикер.

Благодаря дифтарифу, по его словам, сегодня совершенно точно известно, какие у них реально доходы.

«В рамках деятельности наших комиссий мы проверяем их расходную часть, каждую статью расходов, на что они потратили. Где они купили шины, по какой цене закупают ГСМ, ведется учет по расходу ГСМ, запчастей. Здесь мы даем им рекомендации, где они должны оптимизироваться», - отметил он.

«Мы еженедельно проводим работу с перевозчиками, они докладывают о проведенных мероприятиях по оптимизации, выезжаем, проверяем, смотрим. Все выстроено достаточно четко, есть парки, где еще нужно поработать. Наша задача – оптимизировать расходную часть автопарков, как минимум на 15%. И к этому показателя мы идем», - заявил Б. Игенбердинов.