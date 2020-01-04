2,5 млрд тенге потратят на приобретение медицинского оборудования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 2020-м году в Северо-Казахстанской области закупят медицинское оборудование на общую сумму в 2,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019-м году для североказахстанских медучреждений приобрели оборудование на 4 млрд тенге. В регионе теперь есть цифровой маммограф, компьютерный томограф, ангиограф, МРТ, рентгены нового поколения. Современное оборудование начало поступать в районные больницы.

«На цифровом маммографе провели в этом году уже 10 тысяч исследований, на компьютерном томографе – 1,7 тысячи. Цифровой ангиограф необходим был кардиологам для диагностики сердечных заболеваний. Благодаря новому МРТ улучшится диагностика инсультов. С января 2020-го года исследования на МРТ и КТ будут бесплатными в рамках страховой медицины», - сообщил аким области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, в 2020-м году на оборудование выделят 2,5 млрд тенге и 500 млн тенге – на капитальный ремонт медицинских учреждений.

«Для медучреждений приобретаем 66 автомобилей. Уже купили современные «Мерседесы», еще ждем 32 реанимобиля. Это существенная поддержка для парка. Открываются центры семейного здоровья. Благодаря чему снижаются очереди в поликлиниках. Такие филиалы поликлиник будем открывать в микрорайонах. Подбираем сейчас помещения», - сказал К.Аксакалов.

Рассказал аким области о росте заработной платы врачей с 2020-го года. По его информации, у врача со стажем 5-6 лет средняя заработная плата составляла 182 тысячи тенге. С июня увеличили на 30% - до 234 тысяч тенге. Со следующего года с внедрением медстрахования зарплата поднимется еще на 30% - примерно до 260 тысяч тенге. Медсестры будут получать 140-150 тысяч тенге. Аким области добавил, что повышение заработной платы коснется 1,5 тысячи врачей и 5 тысяч медицинских сестер региона.

В марте-апреле начнется строительство многопрофильной больницы. Аким области сообщил, что все документы подписаны, график строительства согласован. Построить обещают за 2,5 года.

«Турецкий инвестор строит по принципу государственно-частного партнерства. Сумма инвестиций составит 50 млрд тенге. Рассчитываться будет республиканский бюджет. Самое современное оборудование поставят. Мы видим, что снижается количество людей, которые едут в поисках медицинского обслуживания в другие регионы. С открытием новой больницы число таких людей снизится до минимума. Оборудования, которое будет в нашей больнице, нет в соседних регионах. Мы на перспективу закладываем его», - сказал К.Аксакалов.