РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:30, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    2,5 млн тенге заплатила шантажисту акмолинка за неразглашение «компромата»

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан 22-летний житель Кокшетау, выманивший путем шантажа у знакомой за полгода 2,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 30 мая в дежурную часть поступило заявление о вымогательстве в крупном размере.

    «Было установлено, что житель региона с осени 2020 года по май 2021 года вымогал у ранее знакомой денежные средства в размере 2,5 млн тенге, которые потерпевшая отправляла злоумышленнику и его друзьям на банковские карты.

    По данному факту следственным управлением департамента было начато досудебное расследование по ст. 194 УК РК «Вымогательство», - пояснили в ведомстве.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции на территории города Кокшетау за совершение преступления был задержан 22-летний житель областного центра. Как выяснилось, подозреваемый на протяжении нескольких месяцев путем угроз и шантажа вымогал у женщины денежные средства за нераспространение компрометирующих потерпевшую сведений.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!