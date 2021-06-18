2,5 млн тенге заплатила шантажисту акмолинка за неразглашение «компромата»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан 22-летний житель Кокшетау, выманивший путем шантажа у знакомой за полгода 2,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 30 мая в дежурную часть поступило заявление о вымогательстве в крупном размере.

«Было установлено, что житель региона с осени 2020 года по май 2021 года вымогал у ранее знакомой денежные средства в размере 2,5 млн тенге, которые потерпевшая отправляла злоумышленнику и его друзьям на банковские карты.

По данному факту следственным управлением департамента было начато досудебное расследование по ст. 194 УК РК «Вымогательство», - пояснили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции на территории города Кокшетау за совершение преступления был задержан 22-летний житель областного центра. Как выяснилось, подозреваемый на протяжении нескольких месяцев путем угроз и шантажа вымогал у женщины денежные средства за нераспространение компрометирующих потерпевшую сведений.



