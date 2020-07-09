2,5 млн тенге передал больнице меценат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске многопрофильная областная больница получила финансовую помощь от местного предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», генеральный директор ТОО «Ноғайбай», депутат Алтынбек Сапаров передал 2,5 млн тенге на премирование и стимулирование сотрудников, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19, и покупку средств индивидуальной защиты.

«В такое непростое время мы решили поддержать наших врачей, круглосуточно оказывающих медицинскую помощь. Им нужно сказать спасибо за их ежедневный труд, за внимание к пациентам. Всем сейчас нелегко, но я верю, что в скором времени ситуация улучшится и люди пойдут на поправку», - сказал А. Сапаров.

В многопрофильной областной больнице в конце июня отдали весь терапевтический корпус под провизорный стационар.

«Провизорный стационар на 200 коек развернут с 30 июня в пятиэтажном корпусе. Буквально за сутки 8 отделений мы перевели на другие территории. Самые сложные были первые трое суток заполнения. В день поступали свыше 70 тяжёлых пациентов. Всего на сегодняшний день поступило 364 пациента. Тяжело приходится и пациентам: палаты перегружены, много чего не хватает, но мы стараемся делать всё, что можем», - написал в на своей странице в Facebook главный врач больницы Юрий Белоног.

Всего в регионе зарегистрировали 1482 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 1443.