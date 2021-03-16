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2,5 млн тенге алиментов задолжал своим детям житель СКО

16 Марта 2021 17:06
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2,5 млн тенге алиментов задолжал своим детям житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мать-одиночка поблагодарила полицейских, которые помогли решить ее проблему с получением алиментов от бывшего мужа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина задолжал своим детям – 8-ми и 10-ти лет – 2,5 млн тенге. Бывшая супруга безуспешно пыталась истребовать долг. Проблема решилась только после обращения в полицию.

«Женщина позвонила заместителю начальника 2-го отдела полиции города Петропавловска Гульмире Сагитовой. Та объяснила, что нужно обратиться в отдел с заявлением. Было возбуждено уголовное производство по статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)», - рассказали в пресс-службе.

С места работы нерадивого отца полицейские получили справку о доходах. Разыскав мужчину, разъяснили ему уголовную ответственность. Итогом стало прекращение уголовного производства в порядке медиации за примирением сторон. Мать-одиночка начала получать алименты, смогла купить детям одежду.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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