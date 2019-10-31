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2,5 млн сельских жителей получат широкополосный доступ к Интернету

31 Октября 2019 18:53
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2,5 млн сельских жителей получат широкополосный доступ к Интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2,5 тыс. госучреждений и 2,5 млн жителей сельской местности получат доступ к широкополосному Интернету. Об этом сообщила пресс-служба АО «Казахтелеком».

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«Проект волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах (ВОЛС СНП) – первый проект подобного масштаба, реализуемый нашей компанией через механизм государственно-частного партнерства. Также до конца 2020 года планируется построить за счет собственных средств волоконно-оптические сети, подключить к ним государственные учреждения, бюджетные организации и обеспечить предоставление услуг. Особая важность стратегического проекта и в том, что построенную инфраструктуру, возможно, будут использовать для предоставления сервисов другим участникам рынка, в том числе сотовым компаниям для строительства внутренних сетей и оказания полного спектра телекоммуникационных услуг.

В рамках государственно-частного партнерства «Казахтелеком» реализует проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи». Так, согласно строительству оптических линий связи до конца следующего года скоростным Интернетом будут обеспечены государственные организации и бюджетные учреждения, в состав которых входят школы, медицинские учреждения, акиматы, объекты национальной обороны, полиции, аварийных служб и другие», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в селах, помимо госучреждений, услуги широкополосного доступа смогут получать и жители сельских населенных пунктов, подключаемых по волоконно-оптическим линиям связи. Всего по проекту планируется охватить 828 сельских населенных пунктов, а это почти 2 500 госучреждений и 2,5 млн жителей.

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Ключевые слова: Интернет, Связь, ТВ, IT, Регионы, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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