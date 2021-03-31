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    19:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    2,5 млн доз вакцин от коронавируса ожидают в Казахстане в апреле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О темпах вакцинации в Казахстане рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ожидаем, что порядка 2,5 млн доз в апреле появится. При этом надо понимать, что изначально население с осторожностью, как и в других странах, начало прививаться, вакцинироваться. И первую группу, которую мы хотели привить – врачи, педагоги и работники первой линии, они уже получили. Сказали, что у нас 127 тысяч наших граждан привито. Это дало определенный эффект и люди поверили в вакцину, и сейчас много желающих, которые хотят добровольно вакцинироваться», - сказал министр здравоохранения в ходе брифинга в СЦК.

    Отметим, что 2,5 млн доз вакцин российского производства.

    «Все идет своим чередом и с апреля мы разворачиваем различные пункты вакцинации по Казахстану, в том числе, в торговых объектах, чтобы расширить охват. С апреля у нас наши граждане все смогут обращаться по месту своей прописки в поликлиники, чтобы получить вакцину», - уточнил Алексей Цой.

    Он также отметил, что по мере того, как вакцина поступает, начинается вакцинация.

    «Я считаю, что поступление такого объема вакцин в апреле – большое достижение Казахстана. Вы посмотрите, (многие страны), которые не имеют такого доступа к вакцинам, как Казахстан, не имеют собственных производств, вынуждены ждать своей очередь для вакцинации. Мы получаем дозы, у нас в принципе, все идет своим чередом. И здесь я не вижу вопросов и паники», - сказал глава Минздрава.

    Министр напомнил, что масштабная вакцинация начинается в апреле.

    «Здесь, мне кажется, все подготовлено, проверено, население увидело, что вакцина безопасна и все идет своим чередом», - заверил Алексей Цой.

    Ранее в Министерстве здравоохранения РК рассказали о казахстанской вакцине против коронавируса и озвучили срок ее выхода.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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