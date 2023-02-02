2,5 млн человек ежемесячно активно пользуются приложением eGov mobile

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на международном цифровом форуме «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» заявил, что 80% государственных услуг на сегодня доступны в приложении eGov mobile, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что уже 2,5 млн человек ежемесячно активно пользуются приложением eGov mobile. 20 цифровых документов уже реализованы. Ежедневно приложение посещает 200 тысяч пользователей. Я думаю, что показатель будет дальше расти. Но мы не концентрируемся на популярности eGov mobile, хоть это для нас важно, мы больше энейблеры, активаторы для всей индустрии», - сказал министр.

Он также рассказал о QR-подписании.

«Оно уже реализовано. Для того, чтобы зайти в судебный кабинет или же подписать документы на ипотеку в «Отбасы банке», не нужно носить с собой на флешке ЭЦП, вспоминать пароль от электронной подписи, думать о том, как ее установить на компьютер и так далее, достаточно через ваш eGov mobile отсканировать QR-код… eGov mobile на сегодня уже у каждого человека загружен, через QR сканироване вы можете подписывать любые документы», - сказал он.

Министр добавил, что новшества, которые внедряются на eGov mobile, доступны для всей индустрии.

«Также на eGov mobile мы уже реализовали такие сервисы, как eOtinish, eDensaulyk. К примеру, через eOtinish уже 2,5 млн граждан Казахстана подали свои обращения по различным вопросам государству, а на eDensaulyk мы реализовали множество медицинских сервисов, вывели рецепты и другие данные, которые нужны гражданам под рукой при посещении больниц и клиник», - заметил Багдат Мусин.

Согласно данным министра, 80% всех государственных услуг на сегодня доступны в приложении eGov mobile. Уже оказаны более 50 млн госуслуг.

Ранее министр отметил, что взаимодействие с государством будет осуществляться только онлайн, на базе мобильного приложения eGov.



