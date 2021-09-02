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2,5 кг наркотиков изъяли у мотоциклиста в Алматинской области

2 Сентября 2021 15:00
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2,5 кг наркотиков изъяли у мотоциклиста в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Перевозчик наркотиков на мотоцикле, устроивший погоню, задержан в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Утром при патрулировании обслуживаемого Бартогайского сельского округа в рамках отработки «Правопорядок» УИП Шелекского ОП был замечен мототранспорт без государственного регистрационного номерного знака. В момент, когда сотрудники полиции попытались остановить и проверить документы, водитель пытался скрыться. Участковые инспекторы незамедлительно начали преследовать водителя и задержали его. Водителем мотоцикла оказался 50-летний местный житель.
При осмотре мототранспорта стражи порядка нашли сумку, внутри которой обнаружили вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, признанное экспертами марихуаной весом 2,5 кг.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 2 УК РК, проводится досудебное расследование.


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#Алматинская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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