2,5 кг наркотиков изъяли у мотоциклиста в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Перевозчик наркотиков на мотоцикле, устроивший погоню, задержан в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Утром при патрулировании обслуживаемого Бартогайского сельского округа в рамках отработки «Правопорядок» УИП Шелекского ОП был замечен мототранспорт без государственного регистрационного номерного знака. В момент, когда сотрудники полиции попытались остановить и проверить документы, водитель пытался скрыться. Участковые инспекторы незамедлительно начали преследовать водителя и задержали его. Водителем мотоцикла оказался 50-летний местный житель.
При осмотре мототранспорта стражи порядка нашли сумку, внутри которой обнаружили вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, признанное экспертами марихуаной весом 2,5 кг.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 2 УК РК, проводится досудебное расследование.
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