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    08:03, 16 Май 2021 | GMT +6

    2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 400

    город Алматы - 591

    город Шымкент - 101

    Акмолинская область - 149

    Актюбинская область - 89

    Алматинская область - 209

    Атырауская область - 75

    Восточно-Казахстанская область - 93

    Жамбылская область - 33

    Западно-Казахстанская область - 114

    Карагандинская область - 359

    Костанайская область - 30

    Кызылординская область - 34

    Мангыстауская область - 65

    Павлодарская область - 72

    Северо-Казахстанская область - 14

    Туркестанская область - 31

    Всего в стране выявлено 358 104 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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