2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 400

город Алматы - 591

город Шымкент - 101

Акмолинская область - 149

Актюбинская область - 89

Алматинская область - 209

Атырауская область - 75

Восточно-Казахстанская область - 93

Жамбылская область - 33

Западно-Казахстанская область - 114

Карагандинская область - 359

Костанайская область - 30

Кызылординская область - 34

Мангыстауская область - 65

Павлодарская область - 72

Северо-Казахстанская область - 14

Туркестанская область - 31

Всего в стране выявлено 358 104 заболевших.