08:01, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 438 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 299,
в городе Алматы – 506,
в городе Шымкент – 81,
в Акмолинской области – 135,
в Актюбинской области – 106,
в Алматинской области – 166,
в Атырауской области – 75,
в ВКО – 115,
в Жамбылской области – 56,
в ЗКО – 67,
в Карагандинской области – 340,
в Костанайской области – 115,
в Кызылординской области – 41,
в Мангистауской области – 14,
в Павлодарской области – 192,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 58.
Всего в стране подтверждено 862 862 случая.