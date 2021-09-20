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    08:01, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2 438 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султан – 299,

    в городе Алматы – 506,

    в городе Шымкент – 81,

    в Акмолинской области – 135,

    в Актюбинской области – 106,

    в Алматинской области – 166,

    в Атырауской области – 75,

    в ВКО – 115,

    в Жамбылской области – 56,

    в ЗКО – 67,

    в Карагандинской области – 340,

    в Костанайской области – 115,

    в Кызылординской области – 41,

    в Мангистауской области – 14,

    в Павлодарской области – 192,

    в СКО – 72,

    в Туркестанской области – 58.

    Всего в стране подтверждено 862 862 случая.


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