2 438 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султан – 299,

в городе Алматы – 506,

в городе Шымкент – 81,

в Акмолинской области – 135,

в Актюбинской области – 106,

в Алматинской области – 166,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 115,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 340,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 41,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 192,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 58.

Всего в стране подтверждено 862 862 случая.