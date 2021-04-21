2 418 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 455,

город Алматы - 680,

город Шымкент - 26,

Акмолинская область - 93,

Актюбинская область - 142,

Алматинская область - 223,

Атырауская область - 102,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Западно-Казахстанская область - 150,

Карагандинская область - 153,

Костанайская область - 132,

Кызылординская область - 44,

Мангыстауская область - 52,

Павлодарская область - 55,

Северо-Казахстанская область - 32,

Туркестанская область - 16.





Итого выздоровевших в Казахстане – 252 598.