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    08:17, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    2 418 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 455,

    город Алматы - 680,

    город Шымкент - 26,

    Акмолинская область - 93,

    Актюбинская область - 142,

    Алматинская область - 223,

    Атырауская область - 102,

    Восточно-Казахстанская область - 63,

    Западно-Казахстанская область - 150,

    Карагандинская область - 153,

    Костанайская область - 132,

    Кызылординская область - 44,

    Мангыстауская область - 52,

    Павлодарская область - 55,

    Северо-Казахстанская область - 32,

    Туркестанская область - 16.


    Итого выздоровевших в Казахстане – 252 598.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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