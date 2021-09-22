2 411 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султан – 187,

в городе Алматы – 498,

в городе Шымкент – 99,

в Акмолинской области – 148,

в Актюбинской области – 118,

в Алматинской области – 232,

в Атырауской области – 61,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 55,

в Карагандинской области – 396,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 188,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 867 366 случаев.