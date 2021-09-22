08:01, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 411 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 187,
в городе Алматы – 498,
в городе Шымкент – 99,
в Акмолинской области – 148,
в Актюбинской области – 118,
в Алматинской области – 232,
в Атырауской области – 61,
в ВКО – 103,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 55,
в Карагандинской области – 396,
в Костанайской области – 102,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 188,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 30.
Всего в стране подтверждено 867 366 случаев.