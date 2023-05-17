ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 2,4 кг наркотиков изъяли у сбытчика в Экибастузе. Подозреваемый задержан, ает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области совместно с коллегами из столицы, в Экибастузе был задержан 23-летний местный житель. «При проведении обысковых мероприятий у молодого человека изъята коробка, в которой был полиэтиленовый пакет с серо-зеленым веществом массой более 1 кг, который по заключению экспертизы является наркотическим средством каннабисного происхождения», – сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.

При обыске в доме подозреваемого, оперативниками обнаружены и пакет с серо-зеленым веществом, небольшие весы, 50 свертков и другие предметы для упаковки наркотиков. Всего изъято 2,4 кг наркотических средств каннабисного происхождения, которые молодой человек намеривался реализовать посредством закладок, используя Telegram.

По факту проводится досудебное производство по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.