08:01, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 324 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султан – 185,
в городе Алматы – 510,
в городе Шымкент – 73,
в Акмолинской области – 115,
в Актюбинской области – 129,
в Алматинской области – 262,
в Атырауской области – 67,
в ВКО – 115,
в Жамбылской области – 56,
в ЗКО – 87,
в Карагандинской области – 261,
в Костанайской области – 103,
в Кызылординской области – 49,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 183,
в СКО – 67,
в Туркестанской области – 49.
Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.