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    08:01, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2 324 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султан – 185,

    в городе Алматы – 510,

    в городе Шымкент – 73,

    в Акмолинской области – 115,

    в Актюбинской области – 129,

    в Алматинской области – 262,

    в Атырауской области – 67,

    в ВКО – 115,

    в Жамбылской области – 56,

    в ЗКО – 87,

    в Карагандинской области – 261,

    в Костанайской области – 103,

    в Кызылординской области – 49,

    в Мангистауской области – 13,

    в Павлодарской области – 183,

    в СКО – 67,

    в Туркестанской области – 49.

    Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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