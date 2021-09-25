2 324 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султан – 185,

в городе Алматы – 510,

в городе Шымкент – 73,

в Акмолинской области – 115,

в Актюбинской области – 129,

в Алматинской области – 262,

в Атырауской области – 67,

в ВКО – 115,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 261,

в Костанайской области – 103,

в Кызылординской области – 49,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 183,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 49.

Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.