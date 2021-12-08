2 273 наркопреступления выявили в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 11 месяцев 2021 года органы внутренних дел выявили 2 273 наркопреступления, пресекли 1 336 фактов сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформа».

«Из незаконного оборота изъято 13 тонн наркотиков, в том числе, 5,2 кг героина, более 114 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 9 организованных преступных групп, занимавшихся оборотом наркотиков. В отношении организаторов и участников возбуждено 17 уголовных дел, в их рамках будут привлечены к уголовной ответственности 8 организаторов и 45 участников. Ликвидированы 15 лабораторий по производству наркотиков», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние два года национальное законодательство в этой сфере значительно усовершенствовано, облегчен порядок установления контроля за новыми видами наркотиков. Раньше для введения каждого нового вида наркотиков требовалось принять отдельный закон. Сейчас достаточно заключения министерств юстиции, здравоохранения и внутренних дел об опасности наркотического вещества. И вещество в течение 1-2 месяцев постановлением Правительства вводится под государственный контроль.

В результате этого за последние два года введена уголовная ответственность в отношении 115 новых видов наркотиков.

С 2020 года введено новое понятие в уголовное законодательство – наркопреступление, «совершенное с использованием систем электронной связи». Этот состав предусмотрен для пресечения фактов продажи наркотиков, выявления оборота веществ, необходимых для их производства, вовлечения в потребление наркотиков. Установлены длительные сроки лишения свободы, преступления отнесены к категориям тяжких и особо тяжких. С начала года пресечены 97 фактов сбыта наркотиков через интернет.

«Самое строгое наказание предусмотрено за преступления, совершенные группой, в учебных заведениях или за продажу наркотиков несовершеннолетним. Согласно законодательству, за такие преступления предусмотрены наказания в виде лишения свободы на сроки от 15 до 20 лет, или пожизненного лишения свободы», – сообщает ведомство.