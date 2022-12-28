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2,2 млн случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с октября

28 Декабря 2022, 12:45
2,2 млн случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане с октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в Казахстане зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и более двух тысяч случаев гриппа. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Европейского региона ВОЗ, активность гриппа продолжает расти по всему региону с более ранней сезонной активностью, чем в сезоны до пандемии COVID-19. В странах наблюдается смешанное распространение циркулирующих вирусов. В 125 странах мира было лабораторно подтверждено около 100 тысяч случаев случая гриппа, из них 97,9% составил грипп А и 2,1% - грипп В», - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе пресс-конференции в СЦК.

По ее данным, в Казахстане с начала эпидсезона, с 1 октября 2022 года, зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа (грипп В – 2002, А(H3N2) – 14, А(H1N1) – 268). 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.

«Сезон ОРВИ и гриппа протекает ежегодно с октября по апрель, текущий эпидсезон характеризовался ранним началом циркуляции вируса гриппа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10%», - сообщила она.

Также, как сообщила главный санврач, в предэпидемический период в октябре по республике против гриппа привиты 2,4 млн человека или 12,7 % от общего населения республики, в том числе: детей до 14 лет – 518 тысяч (22%), взрослых – 1,8 млн (78 %). Из числа заболевших около 90% лечение получают на амбулаторном уровне.


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