2 196 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султане - 200,

в городе Алматы - 582,

в городе Шымкенте - 170,

в Акмолинской области - 152,

в Актюбинской области - 81,

в Алматинской области - 102,

в Атырауской области - 59,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 42,

в ЗКО - 104,

в Карагандинской области - 401,

в Костанайской области - 31,

в Кызылординской области – 26,

в Мангыстауской области - 40,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 45.

Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19