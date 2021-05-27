08:17, 27 Май 2021 | GMT +6
2 196 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
в городе Нур-Султане - 200,
в городе Алматы - 582,
в городе Шымкенте - 170,
в Акмолинской области - 152,
в Актюбинской области - 81,
в Алматинской области - 102,
в Атырауской области - 59,
в ВКО - 87,
в Жамбылской области - 42,
в ЗКО - 104,
в Карагандинской области - 401,
в Костанайской области - 31,
в Кызылординской области – 26,
в Мангыстауской области - 40,
в Павлодарской области - 56,
в СКО - 18,
в Туркестанской области - 45.
Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19