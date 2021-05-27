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    08:17, 27 Май 2021 | GMT +6

    2 196 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    в городе Нур-Султане - 200,

    в городе Алматы - 582,

    в городе Шымкенте - 170,

    в Акмолинской области - 152,

    в Актюбинской области - 81,

    в Алматинской области - 102,

    в Атырауской области - 59,

    в ВКО - 87,

    в Жамбылской области - 42,

    в ЗКО - 104,

    в Карагандинской области - 401,

    в Костанайской области - 31,

    в Кызылординской области – 26,

    в Мангыстауской области - 40,

    в Павлодарской области - 56,

    в СКО - 18,

    в Туркестанской области - 45.

    Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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