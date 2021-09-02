2 166 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день прививки получили 2 166 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 166 местных жителей.

Среди привившихся: 31 медик, 52 педагога, 58 студентов, 8 сотрудников закрытых учреждений, 5 сотрудников правоохранительных органов, 22 госслужащих, 195 человек с хроническими заболеваниями, 1 795 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 196 752 человека. II компонентом вакцин привито 143 462 местных жителя.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.