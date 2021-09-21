2 093 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 093 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.

В городе Нур-Султане – 190,

в городе Алматы – 415,

в городе Шымкенте – 43,

в Акмолинской области – 147,

в Актюбинской области – 58,

в Алматинской области – 254,

в Атырауской области – 29,

в ВКО – 128,

в Жамбылской области – 55,

в ЗКО – 39,

в Карагандинской области – 304,

в Костанайской области – 107,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 183,

в СКО – 76,

в Туркестанской области – 25. ⠀