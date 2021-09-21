08:01, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
2 093 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 093 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.
В городе Нур-Султане – 190,
в городе Алматы – 415,
в городе Шымкенте – 43,
в Акмолинской области – 147,
в Актюбинской области – 58,
в Алматинской области – 254,
в Атырауской области – 29,
в ВКО – 128,
в Жамбылской области – 55,
в ЗКО – 39,
в Карагандинской области – 304,
в Костанайской области – 107,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 183,
в СКО – 76,
в Туркестанской области – 25. ⠀