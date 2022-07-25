25 Июля 2022 08:06

2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 2 054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Нур-Султане – 806,

в городе Алматы – 532,

в городе Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 83,

в Жетысуской области – 84,

в Атырауской области – 61,

в ВКО – 6,

в Абайской области – 26,

в Жамбылской области – 76,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 130,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 28,

в СКО – 8,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 333 тыс. 547 случаев КВИ.

Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца.