2 054 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 476,

город Алматы - 572,

город Шымкент - 63,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 82,

Алматинская область - 278,

Атырауская область - 100,

Восточно-Казахстанская область - 37,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 84,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 38,

Мангыстауская область - 24,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 26.

Всего в стране выявлено 253 107 заболевших.