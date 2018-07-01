2 000 экземпляров книги о Денисе Тене выпустит минкультуры
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта дополнительно готовит к изданию еще 2 тысячи книг «Наш Денис» о великом казахстанском фигуристе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы собрали все значимые материалы о Денисе и за одну ночь выпустили эту книгу. Данную книгу мы раздали в Барыс-Арене во время прощания с фигуристом. Мы также планируем с дополнительной информацией выпустить книгу с тиражом 2 000 экземпляров», - сказал пресс-секретарь министерства Айдар Кырыкбай.
По его словам, книга о трагически погибшем казахстанском спортсмене будет раздаваться в самых разных местах.
«Происходить это букет на районном, сельском, региональном, областном уровне, также в библиотеках городов республиканского значения. Мы также планируем передать книги в спортивные школы, относящиеся к нашему ведомству», - отметил А. Кырыкбай.
Он также пояснил, что 10 страниц книги будут дополнены информацией, включая цитаты известных соотечественников во время прощания с Денисом Теном.
«Завтра планируем все подготовить и завершить. Конечно, книга доступна к чтению в библиотеках. Также книгу можно будет скоро прочитать в электронном формате на официальном сайте министерства культуры и спорта РК», - заявил пресс-секретарь.
Напомним, 19 июля в результате нападения автоворов Денис Тен получил ножевые ранения и позже скончался в больнице из-за большой кровопотери.
ДВД Алматы уже задержало двух подозреваемых в убийстве спортсмена.
Фото: menshealth.kz
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