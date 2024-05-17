2 000 человек зарегистрировались на благотворительный забег в Астане в поддержку детей с аутизмом

Второй благотворительный забег «Run for autism» пройдет 18 мая в Триатлон парке Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на корпоративный фонд «Болашак».

Благотворительный забег проводится Корпоративным фондом «Болашақ» при поддержке партнеров с целью повышения осведомленности общественности об аутизме, улучшения качества жизни людей с аутизмом и обеспечения условий для их социализации и реализации.

Фото: корпоративный фонд «Болашак»

По словам организаторов, собранные средства пойдут на открытие кабинетов поддержки инклюзии в детских садах для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. На собранные средства с первого благотворительного забега в апреле 2023 года фонд «Болашақ» оснастил три кабинета поддержки инклюзии в детских садах № 54, 60 и 66 г. Астаны. 18 детей с расстройствами аутистического спектра занимаются в этих кабинетах.

Фото: корпоративный фонд «Болашак»

Забег пройдет по четырем дистанциям: 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Стоимость участия от 5 990 до 8 990 тенге. Формат: офлайн, онлайн. В забеге примут участие профессиональные спортсмены, бегуны, спортсмены-любители, особенные дети и их родители и другие. На забег зарегистрировались 2 300 человек из 17 городовКазахстана. На онлайн забег зарегистрировались 14 человек, которые побегут в 8-ми городах страны. Гости забега: пятикратный чемпион мира по ММА и джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта РК Айдар Махметов; четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана, силач Сергей Цырульников и другие.

Фото: корпоративный фонд «Болашак»

В рамках мероприятия для детей с аутизмом и другими особенностями развития будет организована спортивно-развлекательная эстафета «Веселые старты».

Среди участников забега будут разыграны ценные призы: смартфоны, подарочные сертификаты премиальных брендов одежды, кофеен, стоматологических клиник, школы плавания, годовой абонемент от фитнес-центра и др.

Благотворительный забег «Run for autism» проходит при поддержке акимата города Астаны, партии «AMANAT», Группы компаний «ERG», компании «Integra Construction», строительного холдинга «NAK», казахстанской сети вкусной еды «SF», компании «MYD Production», столичной воды «G-life», компании «Kcell», премиального бренда «Аrgymaq», ивент агентства «ZAVOD», стоматологии «NV Clinic», компании «Teethalign», фитнес-центра «Templ», школы плавания «WOW Swim», ОФ «Мир равных возможностей», мировой сети кофеен «Coffee day», компании «SL», Казахстанского союза спортсменов «Nomad Triathlon Club», «My Start», АО «Центр международных программ».

Информационные партнеры: медиахолдинг «NUR Media», МИА «Казинформ», телеканал «Jibek joly», «Sxodim», «А98 — новости Астаны», АО «Агентство «Хабар», телеканал «24KZ», портал «Smartnews», «Super Kyz», «Бегу баста».

Run for autism — это международная инициатива по сбору средств для поддержки исследований по аутизму. Форматы Run for autism: марафон, полумарафон, триатлон, забег и др. Они проходят в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Чикаго, Питсбурге и других.

Адрес: г. Астана, Триатлон парк, вход со стороны улицы Б. Момышулы.

Дата и время: 18 мая 2024 года.

Программа забега

в 8:10 ч. — начало интервьюирования организаторов и участников;

в 8:45 ч. — открытие мероприятия, приветственные слова;

в 9:00 ч. — старт забега по дистанциям.

Видео первого благотворительного забега «Run for autism» в 2023 году.