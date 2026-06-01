1 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1950) родился БАЙБОСЫНОВ Кайрат Ауекенович — казахский певец, педагог-профессор, лауреат Государственный премии Республики Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола.

Фото: Ақорда

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахскую эстрадную студию (1969). Его преподавателем был знаменитый певец, лауреат Государственной премии, народный артист КазССР Жусупбек Елебеков.

Трудовая деятельность: солист ансамбля «Гүлдер», преподаватель студии эстрадного и циркового искусства (1969-1988); старший преподаватель Алматинской консерватории, доцент, заведующий кафедрой (1988-1995); директор Республиканского колледжа эстрадного и циркового искусства (с 1997 года).

Выступал с концертной программой в США, Японии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Китае и других странах.

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Достық» II степени (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ветеран труда» Республики Казахстана (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Отличник образования Республики Казахстан», «Алтын барыс». Удостоен почетных званий «Заслуженный артист Казахской ССР», «Народный артист Казахской ССР», «Лучший преподаватель высших учебных заведений Республики Казахстан».

Казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері» (20 мая 2025 года).

64 года назад (1962) родился САБИЛЬЯНОВ Нуртай Салихулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Kazinform

Родился в Семипалатинской (ныне — Восточно-Казахстанской) области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1988); Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: чабан комсомольско-молодежной бригады чабанов совхоза «Нарынский» Аягузского района (1979); рабочий строительного участка совхоза «Нарынский» Аягозского района (1982-1984); экономист Алматинского электротехнического завода (1988-1990); главный бухгалтер, вице-президент по финансам АО «Сары-Арка» (1990-2004); заместитель директора, главный бухгалтер ТОО «Сарыарка-Алуан» (2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021); член Правления ТОО «Сарыарка-Алуан» (июнь 2021 года- январь 2022 года); с января 2022 года — председатель Правления ТОО «Сарыарка-Алуан»; с июня 2022 года является членом Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Содружество» (2011); медалями «Шапағат» (2003), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Почетный гражданин Аягозского района ВКО. Меценат образования (2008).

63 года назад (1963) родился АКПОМБАЕВ Иманжусуп Латкенович — председатель Ревизионной комиссии по городу Астана.

Фото: маслихат Астаны

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский учетно-экономический техникум, бухгалтер (1981); Ярославское высшее военное финансовое училище им. А. В. Хрулева, экономист-финансист (1987); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2001).

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1981-1987); старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992); заместитель главного бухгалтера — начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993); помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993); начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998); заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны Республики Казахстан (1998-2000); начальник департамента экономики и финансов (2000-2009); начальник департамента финансового обеспечения Минобороны Республики Казахстан (2009-2013); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2013-2014); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2014-2018); председатель Ревизионной комиссии по городу Астане (2018-2019).

На занимаемой должности — с июня 2018 года.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2007); одиннадцатью медалями.

53 года назад (1973) родился БАРАТБЕКОВ Талгат Кожанович — судья Алматинского городского суда.

Фото: trk.sud.kz

Родился в Чимкентской области г. Сары-Агач. Окончил Талдыкорганский юридический институт Специальность «Юрист» (1998).

Трудовая деятельность: рабочий крестьянского хозяйства «Толеби» ЮКО (1992-1994); судебный исполнитель Толебиского народного суда ЮКО (1994-1995); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1995-07.1997); ведущий специалист-консультант управления юстиции — директор департамента судебных исполнителей ЮКО (07.1997-1998); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции ЮКО (1998-1999); начальник отдела регистрации юридических лиц управления юстиции г. Алматы (1999-2000); заместитель начальника управления юстиции Алматинской области (2000-2002); судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области (2002-2005); председатель Абайского районного суда г. Шымкента (2005-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области (2008-2009); начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента Генеральной прокуратуры РК (2009-2011); заместитель прокурора города Астаны (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского областного суда (2014-2015); судья Верховного Суда Республики Казахстан (2015-017); председатель Южно-Казахстанского, Туркестанского областного суда (2017-2020).

На занимаемой должности — с октября 2020 года.

43 года назад (1983) родился ДАУЛЕНОВ Мирас Мухтарович — президент Coventry University Kazakhstan.

Фото: primeminister.kz

Родился в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юрист (2004, магистратура 2006); обладатель Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» (2007-2012); Вроцлавский университет (Польша), докторантура.

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «Юридическая фирма „Қорғау“, г. Усть-Каменогорск (2003-2004); помощник адвоката ВК коллегии адвокатов, г. Усть-Каменогорск (2004-2005); юрисконсульт ТОО „Юридическая фирма Бона Фиде“, г. Усть-Каменогорск (2006-2007); юрисконсульт ТОО „Ульба-Фтор Комплекс“, дочерняя компания АО „УМЗ“ АО „НК Каз Атом Пром“, г. Усть-Каменогорск (2007-2009); преподаватель Вроцлавского университета по Международному праву и праву Европейского Совета (2009-2012); заведующий кафедрой международного права, КазГЮУ, г. Астана (2012-2015); заместитель председателя правления — директор Академии фундаментальных и прикладных наук имени С. Зиманова (проректор по научной работе), КазГЮУ (2015-2018); провост — директор Академии правовых и экономических исследований им. С. Зиманова Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева (2018-2019); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2019-2021); президент (председатель правления) НАО „Университет Нархоз“ (2021-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

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86 лет назад (1940-2010) родился НУРГАЛИЕВ Рымгали Нургалиевич — основатель казахского театроведения и театральной критики, ученый-литературовед, писатель.

Фото: novoetv.kz

Родился в Семипалатинской (ныне — Восточно-Казахстанской) области. Окончил отделение журналистики филологического факультета (1963), аспирантуру (1966) и докторантуру (1972) Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») в Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Павлодарской, Целиноградской, Костанайской областях (1962-1965), работал в Союзе писателей Казахстана (1966-1968); доцент, профессор, декан филологического факультета КазГУ (1968-1986); преподаватель Литературного института (г. Москва) (1980-1984); главный редактор «Казахской энциклопедии» (1986-1996); профессор КазГУ (1997-2000); возглавлял кафедру казахской литературы Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2000-2010).

Автор свыше 30 научных и художественных книг, а также около 250 научных статей, около 800 опубликованных научно-критических статей (1961-2009). Отдельные работы были изданы во Франции, Турции, Индии, Корее, Китае и других странах.

Перу академика Р. Нургалиева принадлежат фундаментальные монографические исследования по истории казахского театра и драматургии. Последние годы посвятил глубокому, всестороннему исследованию бесценного вклада деятелей движения «Алаш» в казахскую культуру и литературу, формированию на их деятельность целостного концептуального взгляда. Одним из первых обратился к произведениям репрессированных писателей: А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж. Аймауытова, И. Джансугурова, Б. Майлина. Переводил на казахский язык произведения Л. Н. Толстого, Н. Погодина, А. Кешокова, Н. Брагиной, эстонских авторов. Под его научным руководством вышла «Краткая энциклопедия Казахской ССР» и «Детская энциклопедия». Руководил группой ученых при создании энциклопедии «Абай».