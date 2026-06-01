1 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день защиты детей

Официально учрежден в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин, регулярно отмечается с 1950 года. Впервые идея учреждения такого праздника прозвучала в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей.

Всемирный день родителей

Появился в системе международных дней Организации Объединенных Наций в 2012 году. Символично, что отмечается он 1 июня — в тот же день, что и Международный день защиты детей.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день родителей своей резолюцией 66/292 от 15 октября 2012 года. Этот день должен ежегодно отмечаться в честь родителей во всех странах мира.

Всемирный день молока

Праздник впервые прошел в 2001 году. Его инициатором выступила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций. В некоторых государствах до этого уже существовал Национальный день молока. Его отмечали в конце весны или в начале лета. ФАО предложила выбрать 1 июня как универсальную дату.

Цель праздника — информировать людей о пользе молока и молочных продуктов для человеческого организма, особенно детского.

СОБЫТИЯ

В 1946 году на торжественном заседании в зрительном зале Театра оперы и балета, в присутствии самых известных ученых страны и республики была открыта Академия наук Казахской ССР. Она была создана на базе Казахского филиала Академии наук СССР (до 1938 года — Казахстанская база АН СССР). Первым президентом избран Каныш Имантайулы Сатпаев.

Основным содержанием деятельности молодой Академии наук Казахстана являлась комплексная разработка проблем развития экономики и культуры страны, в первую очередь, интенсивного использования богатейших минерально-сырьевых природных ресурсов республики.

В 1997 году во Франции прошли дни Казахстана, посвященные 100-летию великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

В 2003 году вышел первый номер календаря «Даты. События. Имена» информационного агентства Kazinform. В этом издании хроникально описаны важнейшие события, которые имели и имеют место быть во всех сферах человеческой деятельности, упомянуты те, кто составляет цвет казахстанской и мировой культуры, искусства, политики и науки, приведены исторические, знаменательные и другие памятные даты в жизни независимого Казахстана.

В 2010 году в Алматы на Центральном стадионе города состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь основателя отечественного футбола Аркадия Хохмана.

Аркадий Хохман долгое время был председателем Федерации футбола КазССР, членом президиума Федерации футбола СССР. С 1957 по 1978 годы возглавлял республиканскую школу по футболу.

В 2012 году в Казахстане впервые был создан Центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями для оказания своевременной специализированной медицинской помощи.

В 2017 году бронзовый бюст Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова был передан Центральному музею Великой Отечественной войны.

Вместе с бюстом Сагадата Нурмагамбетова музею были переданы архивные фотографии и портрет героя, написанный художником студии имени М. Б. Грекова Павлом Бойко.

В 2017 году свои двери открыл новый современный железнодорожный вокзал Астаны «Нұрлы жол», не имеющий аналогов во всем постсоветском пространстве. Вокзальный комплекс принял первых пассажиров, прибывших электропоездом Караганды — Астана.

Общая площадь — свыше 120 тысяч кв. м, длина — 630 м, высота — 49,75 м, ширина — 116 м. В 6-этажном здании вокзального комплекса находятся служебные, технические, административные и коммерческие помещения, в том числе залы ожидания, билетные кассы, гостиница, камеры хранения ручной клади, буфеты, медпункт, а также крытый паркинг. Для удобства пассажиров современное здание оснащено энергосберегающими лифтами и эскалаторами. Здесь же установлены подземные теплообменники, они будут обогревать вокзал с помощью термальных источников. Поезда заезжают прямо внутрь вокзала на третьем этаже, напоминающем метрополитен. Он находится под крышей, что защищает пассажиров от любой непогоды.

В 2021 году АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Организация Объединенных Наций (ООН), представленная управлением по вопросам космического пространства заключили Меморандум о взаимопонимании относительно деятельности Регионального офиса поддержки с расположением в городе Алматы (Казахстан).

В соответствии с данным Меморандумом, стороны взяли на себя обязательства по содействию и осуществлению мероприятий платформы Организации Объединенных Наций для использования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН).

В 2021 году в г. Астана на территории Дворца мира и согласия состоялась торжественная церемония закладки аллеи Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Представители 27 государств-членов посадили красные рябины на территории парка.

В 2022 году в ходе рабочего визита в Алматы Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

В 2023 году ко Дню защиты детей в столичном районе «Сарыарка» в рамках проекта «Бюджет народного участия» в пяти дворах открыты новые игровые площадки. Проекты благоустройства стали практическим воплощением участия жителей в формировании бюджета.

В 2024 году в Международном аэропорту Алматы состоялось открытие нового терминала. Аэропорт встретил первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками. Рейс авиакомпании Air Astana по маршруту Лондон-Алматы совершил посадку в 08.50. На борту воздушного судна было 94 пассажира.

В 2025 году в Астане стартовал уникальный культурный проект — этноаул «JETI QAZYNA». Проект направлен на популяризацию казахского культурного наследия, ремесел и традиционного уклада жизни. Инициатором и автором идеи выступил предприниматель Бауржан Бильман. Он занимается развитием внутреннего туризма, в частности — детского. Название этноаула — «JETI QAZYNA» — переводится как «семь сокровищ». Проект объединил в одном месте важнейшие символы казахской культуры: батыр, сұлу қыз, бүркіт, қару-жарақ, тазы, жылқы, ой-білім.