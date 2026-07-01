1 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился СЕЙТАК Гайсагали — поэт, журналист, лауреат премии имени Т. Айбергенова, главный призер областной мушайры имени К. Мырзалиева, собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Западно-Казахстанской области.

Фото: Kazinform

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал в районной газете «Екпін», с 1982 года — корреспондентом, заведующим отделом культуры газеты «Орал өңірі»; собственным корреспондентом АО «НК „Казинформ“ в Западно-Казахстанской области (с 2000 года).

Автор книг «Маңдай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы». Некоторые стихи поэта вошли в коллективный сборник «Қарлығаш».

Гайсагали Сейтак — автор поэтических сборников «Карлыгаш», «Мандай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы», «Тек пен тамыр», «Жақыным менің — жалпақ ел». За сборники стихов стал лауреатом премии имени Т. Айбергенова (1987), за ряд статей об истории Приуралья награжден премией Б. Жанекешева.

Обладатель государственной награды Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», юбилейных медалей «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана».

За значительный вклад в развитие национальной духовности был удостоен одной из престижных государственных наград — ордена «Құрмет» (2026).

53 года назад (1973) родился ФАЙЗУЛЛИН Ерлан Жумасеитович — начальник Департамента полиции Костанайской области.

Фото: Департамент полиции Костанайской области

Родился в Тургайской области. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК (2000).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОУР ОВД г. Костанай (1997-2000); старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска ОВД г. Костанай (2000-2003); заместитель начальника по оперативной работе районного отдела полиции Федоровского РОВД (2003-2008); начальник Федоровского РОВД (2008-2012); заместитель начальника ДВД Костанайской области, Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Министерства финансов РК (2012-2018); первый заместитель начальника ДП Карагандинской области (2018-2019); начальник Департамента полиции Карагандинской области (2019-2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

52 года назад (1974) родилась ДОСАЕВА Жанар Рсбаевна — председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК.

Фото: Үкімет

Родилась в городе Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности «Психолог, преподаватель психологии» (1999); Университет «Туран-Астана», магистр психологии (2018).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела анализа, мониторинга и молодежной политики Департамента внутренней политики г. Астаны (2003); начальник административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования (2003-2007); работа на различных должностях в структуре Министерства культуры РК (2008-2017); инспектор, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2019-2025); заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК (2025-05.2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

51 год назад (1975) родился КУРМАНСЕИТ Батырхан — дипломат, почетный председатель Союза японоведов Казахстана.

Фото: farabi.university

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет востоковедения, отделение японского языка (2001); юридический факультет Университета Центральной Азии (2006); Киотский университет в Японии (2000); аспирантуру исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (2004).

Трудовая деятельность: директор компании ТОО «NIKA SERVICE-1»; второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан; второй, первый секретарь, советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Японии; инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан; официальный партнер Совета международной дружбы по обмену (FEC) в Казахстане (2014-2016); советник Министерства иностранных дел Японии по совместным инфраструктурным проектам в Казахстане (2015-2017); заведующий сектором департамента международного сотрудничества внешнеторговой палаты НПП «Атамекен»; генеральный директор ТОО «New & Rare Resources» (2015-2016); руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО (2017-2018); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2018); советник акима Южно-Казахстанской, советник акима Туркестанской областей (2018-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021); советник-посол (заместитель посла) посольства Республики Казахстан в Японии.

48 лет назад (1978) родился ЕШЕНКУЛОВ Талгат Ильясович — вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Родился в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, экономист (1999); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юриспруденция, государственное и местное управление (2010); Индианский университет, США; Школу государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура; Сэндфорскую школу государственной политики Университета Дьюк, США; Голландский институт государственного управления, Гаага, Нидерланды; Институт государственного аудита Южной Кореи.

Трудовая деятельность: руководящие должности в Министерстве финансов Республики Казахстан, Верховном суде Республики Казахстан, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета (2000-2007); руководитель департамента по защите прав детей Жамбылской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2011); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки (2016-2018); временно исполняющий обязанности вице-министра образования и науки РК (2018); председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2018-2019); вице-министр образования и науки РК (2019); председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2019); председатель правления — ректор Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати (05.2021-08.2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

44 года назад (1982) родился ШАЙХЫ Жандос Алкенович — председатель Совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк „Отбасы банк“.

Фото: qic.kz

Окончил НАО «Университет КИМЭП», бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета (2004).

Трудовая деятельность: налоговый консультант ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» (01.2002-04.2004); аналитик, Кавказ и Центральная Азия ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» (05.2004-03.2005); менеджер по работе с клиентами АО «Ситибанк Казахстан», Алматы (04.2005-05.2007); вице-президент, страновой директор по корпоративным финансам АО «Ситибанк Казахстан», Алматы (06.2007-02.2011); вице-президент, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами АО «Ситибанк Казахстан», Астана (03.2011-01.2013); директор, глава филиала АО «Ситибанк Казахстан», Астана (02.2013-04.2024); заместитель председателя правления АО «НУХ „Байтерек“ (с 04.2024).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

41 год назад (1985) родился МУХАНОВ Мурат Сейтмолдаевич — руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Родился в г. Жанаозен, Мангистауской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан, по специальности «Пожарная безопасность» (2006).

Трудовая деятельность: инженер нормативно-технического отдела Управления противопожарного нормирования и лицензирования департамента противопожарной службы Мангистауской области (2006-2007); старший инженер противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля департамента противопожарной службы Мангистауской области (2007-2009); главный специалист противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля департамента противопожарной службы Мангистауской области (2009-2010); начальник отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля департамента противопожарной службы Мангистауской области (2010-2016); начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности департамента по ЧС Мангистауской области (2016); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2017-2020); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (2020-2024); и. о. заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2024-2024); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (2024-2026).

На занимаемой должности с июня 2026 года.

41 год назад (1985) родился НУРЫМОВ Абай Аблаевич — заместитель начальника Департамента полиции области Абай.

Фото: Facebook / ABAI AQPARAT

Родился в г. Жаркент Алматинской области.

Окончил Алматинскую академию МВД РК.

Трудовая деятельность: работа на руководящих должностях в различных подразделениях полиции Алматинской области; начальник Управления по воспитательной и кадровой работе ДП Алматинской области (2023-08.2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.

36 лет назад (1990) родился МУХАМЕТКАЛИЕВ Бахтияр Абаевич — вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, специальность «Вычислительная техника и программное обеспечение»; Казахский экономический университет им. Турара Рыскулова, специальность «Финансы»; ⁠International Business School Master of Business Administration; ⁠University of California специальность «Информационные технологии»; ⁠National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy; Nazarbayev University Master of Public Administration.

Трудовая деятельность: оператор-связист, исполнительный директор АО «Казпочта»; руководитель направления «Управление данными» в Команде трансформации при АО «ФНБ „Самрук-Қазына“ (2010-2020); CTO/Технический директор BI Group (2020-2021); управляющий директор НАО ГК „Правительство для граждан“ (2021-2022); заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2022-2023); заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Аппарата Правительства Республики Казахстан (2023-2025); генеральный директор РГП на ПХВ „Центр поддержки цифрового правительства“ (2025-02.2026).

На занимаемой должности с февраля 2026 года.