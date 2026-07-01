1 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1929 году вышел в свет первый номер кызылординской газеты «Сыр бойы». Газета не раз меняла свое название — «Ленин туы», «Ленин жолы», затем опять вернула свое первоначальное наименование «Сыр бойы». Подшивки газеты стали летописью истории края, коллективным рассказом о судьбах жителей низовий Сырдарьи.

Газета награждена орденом «Знак Почета», высшей национальной журналистской премией «Алтын жұлдыз».

В 1958 году была образована Казахская железная дорога. Имея протяженность свыше 11 тысяч километров, она состояла из 15 отделений и объединяла все магистрали, соединяющие Казахстан с Сибирью, Уралом, Поволжьем, Кыргызстаном и Центральной Азией.

В 1967 году было образовано ОАО «Алматыкультбытстрой» (бывший трест «Алматыкультбытстрой»), которым построен ряд уникальных объектов, являющихся гордостью города Алматы. Среди них наиболее значительные: здание аэровокзала, Государственный музей Республики Казахстан, здание Правительства, аппаратно-студийный комплекс, здание цирка, Музей искусств имени А. Кастеева, гостиница «Казахстан», комплекс Казахского национального университета им. аль-Фараби, гостиница «Алматы» и др.

В 1988 году вышел первый номер ежедневной газеты «Алматы ақшамы». Первый главный редактор газеты — И. Бейсебаев. Газета освещает социально-экономическую и культурную жизнь Алматы.

В 1993 году состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Государством Катар.

В 1994 году в Алматы состоялось открытие мавзолея казахскому батыру Райымбеку.

Райымбек Тукеулы (1705-1785) — батыр из рода албан Старшего жуза, один из руководителей борьбы за освобождение от джунгар окрестностей Каратау и Жетысу. Особо отличился в сражении в урочище Ойран тобе, между горами Торайгыр и Согеты. Райымбек сыграл большую роль в окончательном вытеснении джунгар с юго-восточных рубежей казахских земель. При его активном участии были определены границы по рекам Текес и Каркара. Воздвигнутая им огромная красная стела в Нарынколе стала памятным знаком при определении казахско-китайской границы.

В 1994 году казахский космонавт Талгат Мусабаев в качестве бортинженера стартовал в космос. Полет длился 126 суток. Во время полета было совершено 2 выхода в открытый космос общей продолжительностью 11.07 минут.

В 1996 году в Щучинске в целях подготовки кадров младшего командного состава для Вооруженных сил Республики Казахстан был открыт Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан. В 2000 году этому учебному заведению присвоили имя Шокана Уалиханова.

В 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы», которым были установлены правовые основы, определяющие особый статус города Алматы, исходя из его особенностей как научного, культурного, исторического, финансового, производственного центра, гарантии его дальнейшего развития путем установления мер финансового, экономического и социального стимулирования.

В 2013 году в здании «Қазмедиа орталығы» был открыт первый государственный спортивный телеканал «Kazsport». Концептуально Kazsport ориентирован на популяризацию здорового образа жизни, развитие культуры массового занятия спортом и продвижение национальных видов спорта. Трансляция осуществляется через национальную цифровую спутниковую сеть «Отау ТВ» и крупных кабельных операторов «Алма ТВ», «ID TV», перв«Digital TV», «ICON TV» и др.

В 2015 году павлодарский кумыс, изготовленный в крестьянском хозяйстве «Сағып», был признан одним из лучших на первом международном конкурсе «Кумыс — божественный напиток», который состоялся в Якутии. В конкурсе приняли участие производители напитка из кобыльего молока из Монголии, Башкортостана, Тывы, Кыргызстана, местные сельскохозяйственные кооперативы и предприятия.

В 2017 году в Национальном музее РК открылась международная выставка оригинальных артефактов «Золото скифов», представляющая собой лучшие памятники скифской культуры VII–II вв. до н. э. Удивительные артефакты в Астану привезли ученые-исследователи из России. Ими были представлены предметы из захоронения сарматской царицы.

В 2018 году в Астане был открыт новый парк «Жетiсу», где для любителей пеших прогулок созданы ландшафтно-прогулочная зона и зона тихого отдыха. Здесь с юга на север от центрального входа в парк ведет главная аллея с фонтанами и площадью Апорта — символа Алматинской области, холмами, имитирующими горы, и беседками. Аллея завершается площадью Тенгри, состоящей из шести лепестков, на которых располагаются детские игровые площадки для разных возрастов и символы области — ясеневая аллея, камни с петроглифами Тамгалы-тас, скала «Чарынский каньон». В центре площади находится карта Казахстана, составленная из душистых трав, цветов, стелющихся кустарников, имитирующих регионы Казахстана. Через площадь проходит декоративная река или, втекающая в импровизированное озеро Балхаш.

В 2018 году Казахстан впервые отпраздновал Национальный день домбры. На площади у монумента «Қазақ Елі» прошли народные гуляния, здесь были установлены юрты и музей казахских национальных музыкальных инструментов. В музее были выставлены инструменты, на которых играли великие личности, музыканты, такие как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Ахмет Жубанов и другие.

В 2020 году сенсационное открытие сделали отечественные археологи во время раскопок курганов в Аксуском районе Алматинской области.

Это оказались самые южные захоронения представителей Пазырыкской культуры, что свидетельствует о том, что древние племена горного Алтая жили не только на смежных территориях современной России, Монголии и Восточного Казахстана, но и в Жетысу. А еще определен путь их миграции, по которому они кочевали на запад. По мнению археологов, этот путь в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения народов, а позже он превратился в ветку Великого Шелкового пути. Неподалеку от курганов археологи обнаружили еще одну интересную находку — петроглифы.

В 2021 году в Турции был организован музыкальный фестиваль, посвященный Национальному дню домбры. Мероприятия прошли в знаковых местах турецкой столицы — историческом замке Эстергон, замке Анкары, здании «Туркестан», библиотеке Администрации Президента Турецкой Республики и Тюркском историческом музее.

Национальный день домбры является праздником древнейшего музыкального инструмента казахского народа. Эта дата учреждена с целью консолидации казахстанского общества вокруг общих культурных ценностей.

В 2021 году нотариальным документам в Казахстане стал присваиваться QR-код, который является уникальным и обеспечит защиту документа от фальсификации.

В 2021 году в Международном аэропорту Астаны состоялось открытие нового CIP-зала, услугами которого могут воспользоваться все желающие без предварительной заявки на прилете или при вылете из аэропорта столицы и оплатить услуги в кассе CIP-зала. CIP-пассажиры всегда будут иметь приоритет при посадке в самолет и получении багажа.

В 2023 году Национальный банк Казахстана (НБК) выпустил в обращение коллекционные монеты ASTANA. 25 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» в честь юбилея столицы Казахстана. Монеты ASTANA. 25 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тыс. штук. Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

В 2023 году в Астане на международном турнире «Кубок Елорда» Боксер Ермахан Жакпеков сенсационно победил чемпиона мира. В поединке в весовой категории до 71 кг Жакпеков встретился с чемпионом мира 2021 года японцем Севоном Окадзавой и победил его решением большинства голосов судей (3:0).

В 2024 году накануне 24-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а также визита председателя КНР Си Цзиньпина, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью агентству «Синьхуа». Как отметил казахстанский лидер, Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем. Отношения наших стран основаны на крепких узах дружбы, общей истории и добрососедстве. Интенсивные взаимные визиты на высшем уровне свидетельствуют о тесном политическом диалоге.

В 2025 году Жибек Куламбаева выиграла турнир в Сербии. В финале турнира серии ITF W15 казахстанка, занимающая 306-е место в рейтинге WTA, уверенно обыграла сербку Драганью Вукович (751 WTA), победив в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

В 2025 году учёные аграрно-технического университета им. Жангир хана создали колбасу на основе мяса сайгака с добавлением утки и гуся. Продукт прошел проверку на безопасность и вкус. Мясо поступает из питомника при вузе, в фарш добавляют соль, перец и чеснок. Учёные рассчитывают получить патент и вывести продукт на рынок.

В 2025 году запущен новый международный телеканал Silk Way Prime. Новый проект формирует полноценную медиаплатформу, продвигающую исторические, культурно-гуманитарные, национальные ценности Казахстана. Silk Way Prime — это международная версия телеканала Jibek Joly, адаптированная под часовые пояса и особенности телевизионного потребления на российском рынке. В эфире канала — исключительно казахстанский контент: художественные фильмы, телесериалы, информационно-аналитические программы, ток-шоу, музыкально-развлекательные и познавательные проекты.