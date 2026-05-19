19 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День памяти Ататюрка, молодежи и спорта в Турции

Изначально знаменательная дата никак не была связана ни с молодежью, ни со спортом. 19 мая 1919 года первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в черноморском порту Самсуне объявил мобилизацию против иностранной интервенции. В то время Турция вела войну с Грецией. Основу национального движения за независимость составляли молодые люди. Таким образом, будущее рождающейся республики, отдавалось в руки молодежи, которую Ататюрк предполагал сделать важнейшим элементом нового государства.

Впервые праздник отмечался 24 мая 1935 года как «День Ататюрка». В честь праздника в Стамбуле был устроен день спорта. И на спортивном конгрессе, который проходил через несколько месяцев, было решено переименовать «День Ататюрка» в праздник «Праздник молодежи и спорта», который затем законодательно утвержден, и с тех пор отмечался ежегодно 19 мая. После государственного переворота 12 сентября 1980 года праздник получил новое официальное название «День памяти Ататюрка, молодежи и спорта».

СОБЫТИЯ

В 1995 году в Алматы состоялось открытие Банкнотной фабрики (совместное предприятие Национального банка Республики Казахстан и английской компании «Томас де Ла Ру»).

Банкнотная фабрика оснащена уникальным оборудованием, позволяющим изготавливать продукцию на высоком уровне художественного и полиграфического исполнения, с различными степенями защиты от подделок. На ее собственной базе были выпущены банкноты номиналом «100», «200», «500», «1000», «2000», «5000», «10000» тенге. Сейчас на Банкнотной фабрике, кроме банкнот, выпускается более ста видов продукции — паспорта, удостоверения, дипломы, аттестаты, свидетельства, акцизные марки.

В 2005 году в Астане состоялась церемония открытия посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан. Двухэтажное здание имеет общую площадь 363,5 кв. м. Здание, в котором расположилось дипломатическое представительство, считается памятником архитектуры конца XIX — начала XX веков («Дом купца Филина»).

В 2011 году новыми экспонатами пополнился Мемориальный музей Алии Молдагуловой. В числе ценных экспонатов, переданных музею, немецкий ящик артиллерийских мин, осколок снаряда гаубицы, саперные лопаты, каски, диск от пулемета Дегтярева. Кроме того, в ходе акции «Память» в фонд музея ценные экспонаты сдали потомки ветеранов Второй мировой войны.

В 2014 году в рамках Дней культуры Астаны в северной российской столице аким Астаны Имангали Тасмагамбетов и мэр Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заложили капсулу в основание центра «Астана».

В 2015 году в Бишкеке на мероприятиях, организованных кыргызской национальной кинопремией «Ак Илбирс-2015», казахстанский фильм «Хозяева», снятый режиссером Адильханом Ержановым, победил в номинации «Лучший фильм Центральной Азии».

В 2016 году в Восточный Казахстан были доставлены уникальные артефакты, найденные в ходе раскопок прошлых лет. Среди привезенных экспонатов, хранившихся до этого в республиканских лабораториях и музеях, можно увидеть коллекцию бронзовых предметов, керамики, кости и камня, находки из некрополей Шиликты, Берель, Кырыкунгир, Аксуат. Все находки свидетельствуют о функционировании на территории региона самобытной культуры, которая сохранила архаичные элементы различных эпох.

В 2016 году в Иорданском Хашимитском Королевстве в учебном центре «KASOTC» им. Короля Абдуллы II прошли VIII ежегодные соревнования подразделений Сил специальных операций «Warrior-2016».

Казахстан был представлен командой военнослужащих специального назначения Министерства обороны РК, занявших призовые места сразу в двух номинациях: первое — в штурме самолета («The Punisher») и третье — в преодолении полосы препятствий в составе группы и ведении стрельбы из автоматического оружия («Soul Crucher»).

В 2017 году в Китае казахстанскому певцу Димашу Кудайбергенову посвятили несколько разворотов в популярном глянцевом журнале «Easy». В очередном номере издания крупным планом опубликованы фотографии певца. Также на странице фанатов опубликован небольшой отрывок интервью Димаша журналу «Easy».

В 2017 году впервые в истории отечественной киноиндустрии на 70-м Каннском кинофестивале (Франция) открылся национальный павильон Казахстана.

Первый казахстанский павильон был расположен на территории кинорынка Le Village International у Дворца фестивалей. Работа павильона способствовала привлечению потенциальных партнеров для совместного производства и финансирования национальных фильмов, обмену опытом и модернизации казахстанской киноиндустрии, развитию туризма.

В 2017 году Общественным фондом «Благотворительный фонд „Ел-Шежіре“ при поддержке АО „Самрук-Қазына“ были выпущены трехтомный сборник „Движение Алаш“ Т. Журтбая и фотоальбом „Алашорда“ Б. Мурсалима.

Выпуск трех томов исследований видного ученого Турсына Журтбая основан на материалах архивов Комитета национальной безопасности об обстоятельствах следственного дела 1927–1932 годов и 1937–1938 годов по партии «Алаш» и деятелях правительства «Алашорда». Фотоальбом «Алашорда» составлен на основе редчайших фотографий, которые были найдены в архивах, и научных исследований ученых, раскрывающих жизнь и деятельность алашовцев.

В 2019 году успешно выступив в тройном прыжке, казахстанская легкоатлетка Мария Овчинникова одержала победу на Thailand open track & field 2019. Спортсменка смогла опередить чемпионку Азии-2019 Паринью Чуаймароенг из Таиланда, показав в лучшей попытке 13.19 метров.

В 2020 году Фонд развития общественно значимых инициатив запустил национальную премию «Учитель Казахстана 2020». Анкеты 10 лучших финалистов были отправлены для участия в отборочном туре Глобальной премии «Учитель мира» — аналога Нобелевской премии для педагогов.

Участие Казахстана в Глобальной премии для педагогов стало возможным благодаря поддержке Фонда развития общественно значимых инициатив — официального представителя в нашей стране глобальной премии «Учитель мира».

В 2021 году город Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года. Такой статуса областному центру был присвоен на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию независимости страны.

Весь год Кокшетау под своей эгидой принимал участников конкурсов среди работников государственных музеев, библиотек, объектов досуга и других организаций культуры.

В 2021 году в Тбилиси открыли аудиторию имени великого казахского поэта и мыслителя Абая.

Участники мероприятия выразили уверенность, что возможность для грузинских читателей познакомиться с вечным наследием Абая на их родном языке углубит взаимное притяжение и понимание между двумя дружественными народами.

В 2021 году спортсмен из Астаны Сиязбек Далиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пара плаванию, преодолевший в стиле баттерфляй дистанцию 50 м за 35,78 секунды. В соревнованиях принимали участие 380 спортсменов из 47 стран мира.

В 2021 году в Астане распахнул двери для юных зрителей первый экологический театр «EcoQolday».

Экотеатр — уникальный проект, который включает в себя театральные постановки, интерактивы на эко-темы со зрителями и зону мастер-классов по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Театральная труппа открыла сезон премьерой спектакля «Приключения Гринейков» по мотивам одноименного казахстанского экосборника. В работе над спектаклем были задействованы актеры школьного возраста и два профессиональных режиссера-постановщика русского драматического театра. В самой постановке задействованы 15 школьников, еще 15 детей стали юными зрителями.

В 2021 году в городе Туркестане, в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи, государственный историко-культурный музей-заповедник провел ритуал поднятия хана. В постановке, организованной с целью прославления, похороненного в мавзолее Абылай хана и других великих деятелей, приняли участие артисты Туркестанского городского музыкально-драматического театра имени Р. Сейтметова.

В 2021 году в Генеральной Ассамблее ООН единогласно одобрили резолюцию, объявляющую регион Приаралья «зоной экологических инноваций и технологий». Инициатива принадлежит Узбекистану, а соавторами резолюции выступили свыше 50 государств, включая Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан и Туркменистан.

В принятой резолюции Генеральная Ассамблея заявила о поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья.

В 2022 году в Алматы открыли Школу медиа и кино, деятельность которой направлена на предоставление доступного и качественного образования и подготовку кадров по новым специальностям, востребованным в сфере кинематографии.

Молодых профессионалов в киношколе будут готовить по трем основным образовательным программам — «Цифровое кинопроизводство» (Digital Filmmaking), «Новые медиа» (New Media) и «Связь с общественностью» (Public Relations). После студенты получат такие профессии, как кинорежиссер, режиссер-постановщик, режиссер анимации, режиссер мультимедиа-программ, телережиссер, сценарист, арт-менеджер, кинокритик, продюсер, ведущий радио и телевидения.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане. Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства Казахстана.

В 2025 году самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу. Его запуск — также важный шаг в реализации Послания Президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности здравоохранении, энергетике, в образовании и государственных услугах. Важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты — для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы.

В 2025 году телеканал Jibek Joly впервые на казахстанском телевидении представил мультфильмы с сурдопереводом на казахском жестовом языке. Теперь мультфильм смогут смотреть дети с нарушением слуха. Сурдоперевод создается виртуальным 3D-аватаром с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует речь, преобразует ее в текст, а затем — в понятные жесты. И все это происходит в режиме реального времени.