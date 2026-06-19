19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1950) родился УМБЕТОВ Серик Абикенович — государственный деятель Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Красногорский совхоз-техникум (1974); Алма-Атинский зооветеринарный институт, зоотехник (1983).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1968); бригадир, управляющий фермой, секретарь парткома, директор совхоза (1974-1988); председатель Кегенского РАПО (1988-1989); директор совхоза (1989-1992); глава Куртинской районной администрации (1992-1994); заместитель главы администрации, акима Алматинской области (1994-1996); аким Алматинской области (1996-1997); первый заместитель акима Алматинской области (1997-1999); аким Жамбылской области (1999-2004); министр сельского хозяйства РК (2004-2005); аким Алматинской области (2005-2011); управляющий делами Президента РК (2011-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

Награжден орденом «Парасат» (2002); Олимпийским орденом НОК Республики Казахстан (2009), «Барыс» 3-й ст. (2011); орденом Петра Великого 1-й степени (Россия, 2008); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); медалью «За помощь в развитии женского движения и гендерной политики» (2008).

60 лет назад (1966) родился КАМЗАБЕКУЛЫ Дихан — генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Фото: dknews.kz

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая.

Трудовая деятельность: научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Национальной академии наук РК (1990-1996); заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева (1996-2000); старший научный сотрудник Евразийского государственного университета им. Л. Н. Гумилева (2000-2001); заведующий кафедрой языков и литературы Казахской национальной академии музыки (2001-2004); директор Гуманитарного института Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2004-2005); директор Института культуры и духовного развития «Алаш»; проректор по стратегическому развитию и послевузовскому образованию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Автор сценария документальных фильмов «Қазақтың Қошкесі», «Бата», «Көздің қарашығындай». Автор более 450 журнальных и газетных статей, а также свыше 150 телерадиовыступлений.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Конституциясына — 10 жыл», нагрудным знаком имени Ы. Алтынсарина.

55 лет назад (1971) родилась АКИМЖАНОВА Маржан Абдиюсуповна — заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

Фото: Akorda

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт (1999).

Трудовая деятельность: лаборант, заведующая хозяйством, инспектор отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993); специалист редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995); специалист отдела внутренней политики аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); специалист отдела территориального развития аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); старший специалист, референт, старший референт, эксперт, старший эксперт, главный эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2012); заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2012-2021); советник Президента Республики Казахстан (2021-2022); член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2022); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшін»; нагрудным знаком администрации Президента «Мінсіз қызметі үшін».

49 лет назад (1977) родился АБДЫШЕВ Батырбек Кадырбекович — вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Актюбинской области.

Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК, имеет высшее образование.

Трудовая деятельность: сотрудник Комитета национальной безопасности РК.

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

40 лет назад (1986) родился РАХМЕТ Жандос Қанатұлы — депутат маслихата города Астаны VIII созыва.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Ерейментау Акмолинской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, специальность «Юриспруденция» (2006).

Трудовая деятельность: президент РОО «Казахстанская Федерация Скейтбординга» (2022); директор ТОО «BALALAND.KZ» (2023).

Также в этот день родились:

142 года назад (1884-1976) родился АЗЕРБАЕВ Кенен — акын-жырау, певец-композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, народный акын Казахской ССР, член Союза писателей и композиторов СССР. Ученик и последователь Жамбыла Жабаева.

Фото: e-history.kz

Родился в местности Матыбулак (ныне — аул имени Кенена Азербаева) Кордайского района Жамбылской области.

В десять лет, взяв в руки домбру, начал петь на больших празднествах и мероприятиях. В 13 лет народ услышал его знаменитую песню «Бозторғай» («Жаворонок»). В 1914 году в Семиречье из Сарыарки приехал знаменитый Балуан Шолак, и это событие проложило дорогу Кенену в большое искусство. У Балуана он научился различным приемам исполнения песен на коне, виртуозной игре на домбре.

Он принимал активное участие в народном восстании 1916 года, охватившем всю казахскую землю. Акын участвовал в народном восстании в Кордае, был очевидцем многих событий, песнями и поэзией призывал народ к борьбе. Песни, родившиеся в эти годы: «Аттаныңдар!», «Қайран елім, қайда?», «Бұлбұлға», — вошли в золотой фонд казахского песенного искусства. Позже появится его знаменитый дастан «Батыр Али», описывающий событие того времени.

Акын написал около 150 музыкально-поэтических произведений, в которых воспел жизнь рабочих Балхаша и Шымкента, шахтеров Караганды, рыбаков Каспия, строителей Турксиба. Основная тема творчества композитора — жизнь народа и его историческое прошлое — звучит в произведениях «Жайнады, тыңым, жайнады», «Жас малшылар әні», «Қордай», «Қазақстан», «Қос батыр» и других. Состязался в айтысах с акынами Латипой, Кенжекожой, Абдигали, Есдаулетом. Из поэм, толгау, дастанов Кенена Азербаева наиболее известны «Шөпке барғанда», «Құдалар», «Қырғызбай», «Бұрынғы өткен батырлар», созданные в эпических традициях. Фольклорное наследие, записанное со слов Кенена Азербаева, хранится в рукописном центре Института литературы и искусства Академии наук Казахстана. Более 200 песен, толгау Кенена Азербаева записаны и выпущены отдельными сборниками.

Акын Кенен Азербаев был видным представителем казахского искусства. Его звали на различные республиканские мероприятия: он был почетным гостем 800-летнего юбилея Москвы (1947), открыл первый съезд композиторов Казахской ССР (1948), выступал на организованном Мухтаром Ауэзовым Всемирном XXV Конгрессе исследователей восточного фольклора (1960). Среди множества наград, которые он получил, были «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР» (1957), второй орден «Знак Почета» (1959), «Народный акын Казахской ССР» (1961), орден Трудового Красного Знамени (1961), орден Ленина (1974).