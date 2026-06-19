19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День войск противовоздушной обороны в Казахстане

Войска противовоздушной обороны называют воздушным щитом Казахстана. Сегодня это отдельный род войск в составе Сил воздушной обороны. На вооружении войск противовоздушной обороны состоят современные зенитные ракетные комплексы и средства разведки, способные своевременно обнаруживать и поражать воздушные цели во всем диапазоне высот и скоростей.

Всемирный день детского футбола

Праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни.

С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов. Те же интересы преследует и ФИФА (Международная Федерация футбола).

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Дата учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций № A/RES/69/293 от 19 июня 2015 года, с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

Международный день прогулки

Праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка, отмечается в середине июня.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени — это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

СОБЫТИЯ

В 1918 году вышел в свет первый номер еженедельной газеты «Актюбинский вестник», созданной как официальный рупор власти. Несколько раз издание переименовывали, но все же вернулись к первоначальному названию.

В 2001 году в Казахстане была построена железная дорога Аксу — Дегелен протяженностью 184,5 километра. Это первая железная дорога, построенная после объявления Казахстана независимым государством. В летопись стальной магистрали дорога Аксу — Дегелен вписана золотыми буквами.

В 2006 году в Кызылорде состоялось открытие памятника «Сыр бойының батырлары» («Батыры сырдарьинской земли»). Монумент высотой пять метров установлен у входа в городской парк культуры и отдыха. По замыслу авторов, в сооружении воплощен собирательный образ прославленных батыров — уроженцев кызылординской земли. Для изготовления памятника использована бронза. Автор проекта — известный скульптор Жаркен Исмаилов.

В 2009 году на горе Аблакетка Усть-Каменогорска был установлен государственный флаг Казахстана. Один из главных государственных символов нашей страны — флаг, размером 6×12 м, установлен на высоте 522 метра над уровнем моря и 260 метров над областным центром. Рядом с флагом большими белыми буквами выложена надпись «Қазақстан».

В 2010 году в Астане прошла торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю. Автор проекта — скульптор из Алматы Болат Досжанов. Место дислокации нового памятника Абаю — на площади у столичного акимата.

В 2013 году была издана книга «Искусство художественного слова» Шейха Ахмеда ибн Кудайдад Тарази. Труд великого средневекового ученого был переведен на казахский язык доктором филологических наук, профессором Исламом Жеменеем.

Произведение написано примерно в 1436–1437 годы. В данной работе автор определяет роль отдельного слова в структуре стихосложения, художественную закономерность поэзии, называет терминологию каждого слова и анализирует связь слов, предложений и букв. В книге приведено множество образцов художественного слова турецкого и арабского языков.

В 2014 году в рамках государственного визита Президента Республики Корея Пак Кын Хе в Казахстан был подписан Договор о взаимной отмене визовых требований между Правительствами двух стран. Теперь граждане Казахстана и Кореи, обладатели общегражданских паспортов, могут без визы въезжать в страны на срок до одного месяца. Это связано с развитием туризма, медицины, научных технологий, студенческого обмена и так далее.

В 2016 году информационное агентство Qatar Day опубликовало 8 неразгаданных тайн, которые до сих пор нуждаются в ответах. В список неразгаданных тайн вошли геоглифы Тургайского прогиба. Казахстанские и зарубежные ученые связывают Торгайские объекты с древнейшими культурами и ставят их в один ряд с такими мировыми брендами, как египетские пирамиды, сакральные объекты Южной и Центральной Америки, британский Стоунхендж. Нигде больше в Казахстане и в мире подобные объекты пока не обнаружены.

В 2018 году Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Административный центр Южно-Казахстанской области из города Шымкента перенесен в город Туркестан.

В 2018 году город Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошедший в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек, был отнесен к категории города республиканского значения.

В 2018 году Национальный банк РК выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 20-летию Астаны, «Астана 20 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди», из серебра номиналом 5000 и 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге.

В 2019 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби единственный из вузов Центральной Азии вошел в топ-210 среди 800 лучших вузов мира в международном рейтинге QS «World University Rankings». Только два университета на постсоветском пространстве вошли в эту группу — КазНУ и МГУ им. Ломоносова (РФ).

В 2020 году в Бельгии открылся казахский культурный центр «Тіл-Қазына», благодаря которому дети дипломатов и представителей казахской диаспоры получили возможность изучать казахский язык, историю, культуру и обычаи. В посольстве рассчитывают, что культурный центр в Брюсселе станет местом для постоянных встреч наших соотечественников, точкой притяжения диаспоры, площадкой для проведения культурно-образовательных мероприятий.

В 2021 году в Национальном центре нейрохирургии Республики Казахстан был установлен первый в Центральной Азии «Гамма-нож» производства Швеции. Всего в мире насчитывается около 400 такких установок, половина из которых находится в США и Японии.

«Гамма-нож» — это радиохирургическая установка для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга. Принцип работы заключается в том, что используется радиоактивное излучение от 192 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и сходятся в районе патологического очага. Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело пациента не облучаются. Сама операция проходит безболезненно, не требует трепанации черепа.

В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы казахско-узбекского сотрудничества в контексте развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям.

В 2024 году в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов. В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.

В 2024 году Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О масс-медиа». В новый Закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые признаются утратившими силу. В Законе предусмотрен ряд новых положений. Введено новое, более широкое понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы. Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика.

В 2024 году в Абайском районе, в честь 220-летия Кунанбая Ускенбайулы, 500 детей впервые участвовали в традиции «Ашамайға отыру». Участие приняли дети в возрасте от 4 до 15 лет, которые ранее никогда не садились на лошадей. Подготовка длилась два месяца, в ходе которых дети обучались основам верховой езды. Новый рекорд среди тюркоязычных государств вошел в Книгу рекордов Казахстана.

В 2025 году Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева впервые вошел в один из самых престижных и авторитетных глобальных рейтингов мира — QS World University Rankings 2026. QS World University Rankings, публикуемый британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds с 2004 года, — это глобальный ориентир качества высшего образования. В этом году в рейтинг было номинировано около 8 500 университетов со всего мира, и лишь 1 501 вуз был включён в итоговый список. Казахстан представляют 20 университетов, и Kozybayev University — теперь среди них. Впервые в истории университет вошёл в глобальный рейтинг QS, заняв позицию в группе 1401+.