19 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День металлурга в Казахстане

Ежегодный профессиональный праздник отмечается согласно Указу Президента РК от 15 ноября 2003 года в третье воскресенье июля. Был учрежден еще в Советском Союзе в 1957 году. После распада Советского Союза этот профессиональный праздник был заново учрежден в тех странах СНГ, где в экономике важная роль отводится металлургии. Вместе с казахстанскими металлургами его отмечают в Армении, Беларуси, России и в Украине.

СОБЫТИЯ

В 1929 году под аплодисменты и любопытные взгляды толпы прибыл первый поезд Э-1441 со строителями Турксиба. Поезд прибыл на железнодорожную станцию Копа, где временно был оборудован столичный вокзал.

Решение о строительстве Туркестано-Сибирской магистрали было принято в 1926 году. Целью постройки дороги было наладить поставки дешевого хлеба из Сибири в Среднюю Азию и освободить площади, занятые зерновыми культурами, для посева хлопка, в котором остро нуждалась промышленность.

Строительство дороги началось в 1927 году. Строителям предстояло проложить 1442 километра пути через горные реки, скалистые хребты и раскаленные пески. Основная масса строителей формировалась из местного населения. В 1931 году Турксиб был сдан в постоянную эксплуатацию.

В 1938 году на территории Актюбинской области на базе Южно-Кемпирсайских месторождений хромитовых руд, которые по подтвержденным запасам занимают второе место в мире, а по качеству руды не имеют аналогов в мире, основан Донской горно-обогатительный комбинат.

В 2005 году в Баянаульском районе в Тендике — родном ауле первого казахского академика Каныша Сатпаева — был заложен первый камень в основание будущего мемориального комплекса, посвященного великим землякам.

В 2010 году начал функционировать официальный веб-сайт председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — ww.sco2011.kz, на страницах которого были размещены новости о председательстве нашей стране в ШОС, работе секретариата и исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, официальные заявления организации, фотогалерея, информация для СМИ по аккредитации на мероприятия и другие материалы, связанные с деятельностью организации.

В 2011 году в казахстанской армии был создан Всеармейский совет сержантов, в состав которого вошли сержанты видов, родов войск, региональных командований, отдельных бригад РК. Главными задачами вновь созданного органа является оказание всесторонней помощи и содействия командирам в воспитании военнослужащих, создание условий в воинских коллективах для развития творческого потенциала каждого сержанта.

В 2013 году Международная академия астронавтики (англ. International Academy of Astronautics — IAA) пополнилась казахстанскими учеными и инженерами. Заместитель председателя Национального космического агентства РК Мейрбек Молдабеков, который с 2008 года является членом-корреспондентом IAA, избран академиком IAA, членом-корреспондентом IAA избран президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Жумабек Жантаев.

В 2013 году балерины Восточно-Казахстанской специализированной балетной школы для одаренных детей из города Семея привезли на родину три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды международного конкурса «Море, солнце, фестиваль!», прошедшего в Испании. Первые места получили хореографические композиции «Вальс цветов» и казахский народный танец.

В 2014 году в Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» завершилось международное соревнование снайперских пар подразделений специального назначения «Алтын Үкі-2014».

В соревновании приняли участие военнослужащие России, Великобритании, Иордании, Пакистана, США и Китая. Победителями стали спецназовцы Казахстана. На II месте военнослужащие Китайской Народной Республики, представители Великобритании заняли III место.

В 2017 году казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил новую награду — Asian Music GaLa в номинации «Самый популярный зарубежный певец». Вручение премии проходило в городе Гуанчжоу в Китае.

В 2018 году в ходе раскопок кургана Елеке сазы в Тарбагатайском районе было найдено захоронение элиты сакского общества. Эти находки датируются VIII–VII вв. до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями.

В 2021 году Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни увезла домой представительница Казахстана Рухия Байдукенова, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске».

Певица родом из Талдыкоргана, занималась вокалом с раннего возраста. Студентка Казахского национального университета искусств по специальности «эстрадный вокал». Диапазон Рухии Байдукеновой составляет пять октав.

В 2021 году в городе Костанае прошла церемония открытия памятника академику Кенжегали Сагадиеву, значительное место в деятельности которого занимали сфера образования и науки как отрасли наиболее значимые для развития и укрепления человеческого капитала. Он сформировал свою научную школу, автор более 445 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников, один из первостроителей независимого Казахстана.

Общая высота бронзовой композиции составляет 2,75 метра. Открытие памятника выдающемуся земляку, внесшему неоценимый вклад в развитие экономики страны, в систему образования, является данью уважения и благодарностью за его деятельность.

В 2023 году Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Саммите «Центральная Азия+Совет сотрудничества арабских государств Залива». В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности Касым-Жомарт Токаев предложил создать механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере. Глава государства также высказался по поводу того, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны. Президент Казахстана заявил о готовности увеличить казахстанский экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов.

В 2023 году казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров в Чханвоне (Южная Корея), завоевав золотую медаль для национальной сборной. Ему не было равных в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

В 2024 году в канун Дня металлурга Указом Президента Республики Казахстан за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли награждена государственными наградами. Кавалерами ордена «Құрмет» стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоен 51 человек, 7 специалистов отмечены Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.

В 2025 году в Астане на ипподроме «Қазанат» открылся грандиозный гастрофестиваль, посвящённый традиционному напитку казахского народа — кумысу. Масштабное культурно-аграрное мероприятие — гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz — Бапталган қымыз» — объединил под своей эгидой лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов со всех уголков Казахстана. Около 50 производителей кумыса прибыли из различных регионов страны. В первый день мероприятия «BaiQymyz — бапталған қымыз», в столице установлен новый рекорд — участники привезли в Астану более 30 тонн кумыса со всех регионов страны.