199 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 05.01.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 16 692 человек (14 787 КВИ+ и 1 905 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 267 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 425 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппарате ИВЛ – 54 пациента», - говорится в сообщении МВК.