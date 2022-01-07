199 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 7.01.2022 г. распространила пресс-служба Минздрава РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 7 января лечение от КВИ продолжают получать 17 942 человека (–16 081 + и 1 861 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 363 пациента, на амбулаторном уровне – 15 579 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 60 пациентов, на аппарате ИВЛ – 45 пациентов», - говорится в распространенном сообщении Минздрава.