08:01, 14 Октябрь 2021 | GMT +6
1985 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1985 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 270,
город Алматы - 350,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 120,
Актюбинская область - 78,
Алматинская область - 142,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 135,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 66,
Карагандинская область - 163,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 42,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 154,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 45.Всего в стране выявлены 910832 заболевших.