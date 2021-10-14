1985 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1985 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 270,

город Алматы - 350,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 120,

Актюбинская область - 78,

Алматинская область - 142,

Атырауская область - 51,

Восточно-Казахстанская область - 135,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 66,

Карагандинская область - 163,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 42,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 154,

Северо-Казахстанская область - 149,

Туркестанская область - 45.