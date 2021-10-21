08:15, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
1984 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 372,
город Шымкент - 43,
Акмолинская область - 107,
Актюбинская область - 115,
Алматинская область - 92,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 255,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 213,
Карагандинская область - 164,
Костанайская область - 112,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 24,
Павлодарская область - 102,
Северо-Казахстанская область - 125,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 866242.