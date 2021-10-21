1984 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 372,

город Шымкент - 43,

Акмолинская область - 107,

Актюбинская область - 115,

Алматинская область - 92,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 255,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 213,

Карагандинская область - 164,

Костанайская область - 112,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 24,

Павлодарская область - 102,

Северо-Казахстанская область - 125,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 866242.