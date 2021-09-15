198 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 75 685 человек (67 269 КВИ+ и 8 416 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В стационарах находится 14 335 пациентов, амбулаторно лечатся 61 350 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 136 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 350 пациентов, на аппарате ИВЛ – 198 пациентов.



