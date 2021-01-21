198 объединений собственников имущества создано в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с рабочей группой городского акселератора развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В рамках реализации концепции «Слышащего государства» с сентября 2019 года в столице действует уникальный проект – городской акселератор развития, который позволяет ускоренно решать ключевые вопросы жителей города. Проект предоставляет возможность активным горожанам, частным компаниям, общественным объединениям и структурным подразделениям акимата города работать совместно. Работа ведется по трем направлениям: сфера ЖКХ (ОСИ), вопросы санитарной очистки города (озеленение) и общественный транспорт.

Несмотря на пандемию коронавируса, акимат столицы не прекращал работы по развитию городского акселератора. Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов в режиме онлайн провел встречу с участниками рабочей группы акселератора развития. Были обсуждены насущные вопросы.

«Первое. Продолжается работа по внедрению ОСИ (объединение собственников имущества). В столице создано 198 ОСИ. Сегодня был поднят вопрос создания единой площадки, где жители города смогут получить необходимую информацию. Также им будет оказана юридическая, консультативная и техническая поддержка в сфере ЖКХ. Важно проводить разъяснительную работу», - отметили в акимате.

Проводится обучение по повышению квалификации сотрудников отрасли ЖКХ через программу «Городской модератор» и на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по управлению и содержанию многоквартирных жилых домов (МЖД). Поступило также предложение от ассоциации IQamal по привлечению специалистов, которые могут поделиться практическими знаниями по работе ОСИ.

«Третье. Положительным результатом работы городского акселератора развития также является сокращение интервала и время проезда общественного транспорта. Так, с учетом опроса жителей выпрямили схемы маршрутов 5 автобусов, время ожидания транспорта сократилось на 5-12 минут. Также согласно поступившим обращениям на перекрёстке улиц С. Сейфуллина и Ш. Уалиханова отменили левый поворот для автомобилистов, кроме водителей общественного транспорта. Это позволяет в час пик сократить время ожидания автобусов и значительно разгрузить данный участок», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, осенью прошлого года в столице открыли «Центр жилья» (проспект Республики, 32), где жители могут получить госуслуги в сфере жилья по принципу «одного окна». За 3 месяца с момента открытия в центр обратились 15 тысяч жителей.