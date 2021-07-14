198 больных коронавирусом и пневмонией в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 45 282 человека (–43 795+ и 1487 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 14 698 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 30 584 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 880 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 198 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.