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    09:02, 14 Июль 2021 | GMT +6

    198 больных коронавирусом и пневмонией в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 45 282 человека (–43 795+ и 1487 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится 14 698 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 30 584 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 880 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 198 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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