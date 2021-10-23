1979 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1979 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70,

город Алматы - 261,

город Шымкент - 36,

Акмолинская область - 107,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 108,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 235,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 172,

Карагандинская область - 174,

Костанайская область - 245,

Кызылординская область - 55,

Мангистауская область - 44,

Павлодарская область - 198,

Северо-Казахстанская область - 150,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 869940.