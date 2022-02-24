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197 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
24 Февраля 2022 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 26 249 человек. 197 человек находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (–25 174+ и 1 075 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 923 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 197 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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