197 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 26 249 человек. 197 человек находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (–25 174+ и 1 075 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 923 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 197 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 77 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.