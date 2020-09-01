197 пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 сентября 2020 года лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 379 человека, среди которых 30 детей. В стационарах находится 3 811 пациент, на амбулаторном уровне – 3 568, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

197 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – в крайней степени тяжести, 42– на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.