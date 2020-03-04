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197 нетрезвых водителей за месяц задержали полицейские в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИФНОРМ - На отчетной встрече с населением начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов рассказал о результатах борьбы с пьяными водителями. С 1 февраля полиция области перешла на усиленное патрулирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
«Пьяный водитель должен стать таким же явлением, как динозавр», - эта фраза генерала стала крылатой.
«Вы помните, что 1 февраля мы объявили тотальную войну с таким явлением, как пьянство за рулем. Благодаря усиленному патрулированию, к которому были привлечены дополнительные силы, за месяц мы задержали 197 водителей. Из них 138 водителей на 7 лет лишены права управлением автомобилем. Остальные материалы еще рассматриваются судом. Это мероприятие бессрочное. За полгода мы должны искоренить это явление», - отметил руководитель ведомства.
По его словам, если в первые выходные дни с начала этого мероприятия полиция задерживала до 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения, то сейчас этот показатель снизился до 10.
«Законодательно ужесточена ответственность за пьяную езду, однако водители продолжают садиться нетрезвыми за руль. Это напрямую связано и с ростом ДТП, и с ростом преступности вообще, - подчеркнул Б.Аймагамбетов.
В прошлом году в области зарегистрировано 388 дорожно-транспортных происшествий, в которых 60 человек погибли и 486 получили ранения различной степени тяжести.
С участием сотрудников патрульной полиции в 2019 году было раскрыто 695 преступлений, из них более 100 личным сыском. За раскрытие «по горячим следам» сотрудники были премированы.
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