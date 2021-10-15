1967 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

город Нур-Султан - 248,

город Алматы - 333,

город Шымкент - 71,

Акмолинская область - 123,

Актюбинская область - 99,

Алматинская область - 189,

Атырауская область - 46,

Восточно-Казахстанская область - 116,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 57,

Карагандинская область - 155,

Костанайская область - 96,

Кызылординская область - 29,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 168,

Северо-Казахстанская область - 157,

Туркестанская область - 43.

Всего в стране выявлено 912 799 заболевших.